Почему РФ не платит деньги своим пенсионерам у нас: «Латвияс авизе»

По словам представителя Министерства благосостояния Дагнии Жуки-Роже, в настоящее время в Латвии проживает около 9700 российских пенсионеров, которые обычно получают пенсии через Государственное агентство социального страхования (ГАСС), которому Российская Федерация (РФ) перечисляет средства.

В соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения, действующем с 19 января 2011 года, сумма, подлежащая выплате из Российской Федерации в четвёртом квартале 2024 года, составляла 3 511 690,19 евро, однако эти деньги так и не были получены.

Следует отметить, что сумма зависит от получателей пенсий, включённых в списки РФ, и размеров выплачиваемых им пенсий.

Российская сторона ссылалась на санкции в качестве причины задержки в перечислении, однако латвийская сторона неоднократно заявляла об отсутствии таких препятствий для перечисления.

В первом квартале 2025 года перечислений тоже не было, но 9 апреля поступило 21 369 евро, которые было выплачено девяти лицам согласно списку, представленному российским фондом. Это еще раз подтвердило отсутствие препятствий для перечисления.

В настоящее время задолженность России перед своими пенсионерами уже превышает семь миллионов евро. Для урегулирования ситуации Министерство иностранных дел совместно с Министерством благосостояния и ГАСС с 14 марта 2025 года контактирует с Россией, в том числе с МИДом, запрашивая официальные разъяснения причин задержки выплат.

В свою очередь, мнение Латвии о причинах происходящего высказал Латвийскому радио министр благосостояния Рейнис Узулниекс. "У России есть возможность перевести это финансирование через австрийский банк. Они перевели 22 000 евро девяти людям. По моему мнению, финансирование у них есть, но они делают это специально, чтобы показать, что латвийскому государству нет дела до российских граждан. Это пропаганда", - сказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Говоря о том, как эти люди уже полгода живут без пенсии, эксперт Минблага отмечает, что для значительной части российских пенсионеров пенсия РФ - не единственный источник дохода, но конкретные жизненные ситуации, конечно, различаются.

(Latvijas Avīze)