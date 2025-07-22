Šobrīd par IShowSpeed vizīti Latvijā izskanējušie 30 000 EUR nevienam nav vēl samaksāti. Ja šis satura veidotājs dosies uz Krieviju, tad mēs viņam kā agresora valsts atbalstītājam neko arī nemaksāsim! Aicināšu arī pārējos Baltijas kolēģus rīkoties tāpat!— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) July 22, 2025
Такое решение будет принято, поскольку визит в страну-агрессора расценивается министром экономики как её поддержка. Министр также заявил, что в подобной ситуации он призовёт Эстонию и Литву поступить аналогично. По его словам, сумма за визит стримера пока ещё не выплачена.
"На данный момент заявленные 30 000 евро за визит IShowSpeed в Латвию никому не выплачены. Если этот создатель контента поедет в Россию, то мы ему, как поддерживающему государство-агрессор, ничего не заплатим! Я также призываю других своих балтийских коллег поступить также!"
Ранее IShowSpeed в своих видео заявлял о намерении посетить Россию, а также выражал желание стать первым стримером, который побывает в Северной Корее.
15 июля Ригу посетил один из самых популярных современных интернет-контентмейкеров — IShowSpeed, у которого более 42 миллионов подписчиков на YouTube. Его европейский тур проходит в формате прямых трансляций, в ходе которых он знакомит свою аудиторию с культурой и жителями разных стран. В Латвию он прибыл из Эстонии, после чего отправился в Литву. Планировалось, что каждая из стран Балтии выплатит блогеру по 30 000 евро в рамках усилий по международной популяризации региона.