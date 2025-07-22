Такое решение будет принято, поскольку визит в страну-агрессора расценивается министром экономики как её поддержка. Министр также заявил, что в подобной ситуации он призовёт Эстонию и Литву поступить аналогично. По его словам, сумма за визит стримера пока ещё не выплачена.

"На данный момент заявленные 30 000 евро за визит IShowSpeed в Латвию никому не выплачены. Если этот создатель контента поедет в Россию, то мы ему, как поддерживающему государство-агрессор, ничего не заплатим! Я также призываю других своих балтийских коллег поступить также!"

Ранее IShowSpeed в своих видео заявлял о намерении посетить Россию, а также выражал желание стать первым стримером, который побывает в Северной Корее.

15 июля Ригу посетил один из самых популярных современных интернет-контентмейкеров — IShowSpeed, у которого более 42 миллионов подписчиков на YouTube. Его европейский тур проходит в формате прямых трансляций, в ходе которых он знакомит свою аудиторию с культурой и жителями разных стран. В Латвию он прибыл из Эстонии, после чего отправился в Литву. Планировалось, что каждая из стран Балтии выплатит блогеру по 30 000 евро в рамках усилий по международной популяризации региона.