Несколько рядных домов почти полностью уничтожены пожаром в Саласпилсе

Согласно информации, опубликованной на сайте муниципалитета, здание по адресу улица Райна, 38, где вчера вспыхнул пожар, практически полностью уничтожено. В здании было восемь квартир. В муниципалитете отмечают, что в настоящее время выясняются обстоятельства возникновения пожара.

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA в среду вечером сообщили, что работы на объекте продолжаются.

Как сообщается, на месте пожара был обнаружен один погибший, ещё двое получили ранения. Один из пострадавших — пожарный.

В соответствии с кризисной ситуацией и обязательными постановлениями Саласпилсского краевого совета, самоуправление предоставило пострадавшим временное жильё. На данный момент размещены два человека.

Жилой дом в Саласпилсе, где вчера вспыхнул пожар, сгорел практически полностью, говорится в информации, опубликованной на сайте самоуправления.

В доме было восемь квартир.