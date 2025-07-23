«Такой бардак обречён на провал!» В ситуацию с приёмом учеников в рижские школы вмешалась премьер

«Я обсудила ситуацию с мэром Риги @VKleinbergs — необходимо срочно искать решения. Большая часть детей и родителей сейчас не знает, приняли ли их в какое-либо учебное заведение.

Эту ситуацию нужно немедленно решать, сотрудничая с самими школами и привлекая родителей, одновременно вводя большую ясность относительно дальнейших возможностей образования после основной школы. Каждый ребёнок и каждый родитель должны знать, где ребёнок будет учиться. Такая неопределённость недопустима.», - заявила премьер в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter).

Esmu pārrunājusi situāciju ar Rīgas mēru @VKleinbergs – ir steidzami jāmeklē risinājumi. Liela daļa bērnu un vecāku šobrīd ir neziņā, vai ir tikuši kādā no izglītības iestādēm.



Šī situācija ir jārisina nekavējoties, sadarbojoties ar pašām skolām un iesaistot vecākus,… — Evika Siliņa (@EvikaSilina) July 22, 2025

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В свою очередь известный предприниматель Нормундс Бергс, известный призывом "Дети, учите физику!" был еще более определенным в своем возмущении в ситуации, сложившейся в Риге.

«Ниже — список одной школы. Это одна страница из 53.

Из 20 «пройшедших конкурс» — В КЛАСС ПРИНЯТ ТОЛЬКО ОДИН. Остальные — отсеяны.

Такой бардак обречён на провал. Прежде всего страдают сами школы. Кто-то же додумался, что это хорошая система. Кто-то это утвердил!», отметил в комментариях к посту премьера известный предприниматель Нормундс Бергс.

Остальные комментаторы в основном поддержали позицию премьера.



LEVS @Levs_R · 9 ч

Рассмотрите идею выделить дополнительное финансирование для открытия дополнительных 10-х классов.

На мой взгляд, проблема будет решена.



Ilze @Jenotsons · 19 ч

Спасибо, Эвика!

Этот бардак в Риге — не первый год.

Приём в средние школы нужно радикально изменить: приоритет в 10-й класс должен быть у тех, кто сдал 9-й класс в этой же школе хотя бы со средним по стране баллом.



voldemārs burģis @voldemars · 2 ч

В Швейцарии «каждый заранее знает, где будет учиться», и поменять это нельзя.

А это уже «фашизм» — дорога к тому, что «каждый будет знать, где работать», «на ком жениться».

Нынешняя латвийская система обеспечивает выбор в соответствии со способностями и результатами.

Да, сначала — пока поймёшь, как она работает — шок.



Driks @drikssdrikss · 18 ч

Клейнбергс, конечно, сейчас отвечает, НО

не забудем про Единство и Кирсиса, при котором всё это и было сварено;

не забудем про Даце Мелбарде из Единства, которая в целом отвечает за образование.

Это системная проблема, которая с каждой «оптимизацией» становится всё более абсурдной.



Napolamino @tikaicilveks · 18 ч

Престижные рижские школы требуют только математику, а русские школьники очень сильны в этом предмете — посмотрите, кто учится в RTU.

В результате конкуренция резко выросла, те, кто подал документы только в школы центра, и раньше бы прошли, теперь не попадают никуда — переоценили свои шансы!