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Не заработали: бизнес — против выходного в День Лачплесиса

© LETA 23 июля, 2025 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Весной в Сейме активизировалась дискуссия о введении еще одного официального выходного - дня Лачплесиса 11 ноября - что в конце прошлого года на портале "manabalss.lv" поддержали более 10 000 человек.

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам обязалась летом обобщить мнения министерств, чтобы осенью вновь поставить вопрос на повестку дня в контексте госбюджета будущего года.

Идея дополнительного выходного дня для празднования дня Лачплесиса всколыхнула дискуссии между представителями организаций работодателей, которые считают, что в Латвии и так непропорционально много праздничных/выходных дней, и профсоюзов, по мнению которых в Латвии наемные работники в целом работают гораздо больше, чем их коллеги в Западной Европе.

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) считает, что праздников для Латвии как не слишком богатой страны уже сейчас слишком много, не говоря о введении еще какого-то дополнительного выходного дня.

"Отношение к рабочим дням и выходным обычно весьма различается в развитых и развивающихся странах, - заявил "Latvijas Avīze" генеральный секретарь ЛКРД Каспар Горкшс.

"Последние больше должны думать о том, как укрепить экономику. В Латвии она сейчас тоже стагнирует, нам следует сократить бюджетные траты, а мы тут говорим о том, как ввести еще больше выходных, хотя в этом плане и так находимся среди лидеров в Европе".

По мнению ЛКРД, большое количество выходных, а также перенос рабочих дней причиняют работодателям не только убытки из-за двойной оплаты труда, но и практические и логистические неудобства, которые больше всего затрагивают именно движущую силу латвийской экономики - производственные и экспортирующие предприятия.

Как считает Горкшс, есть страны, которые работают продуктивнее и поэтому могут позволить себе более длинные выходные, а Латвия по производительности, к сожалению, находится на одном из последних мест в Евросоюзе.

Как показывают данные "Eurostat", в 2023 году по номинальной продуктивности труда на душу населения Латвия занимала третье самое низкое место в ЕС, опередив только Болгарию и Грецию.

У нас этот показатель составлял 72,8% от среднего по ЕС, в то время как, для сравнения, в Эстонии - 77,5%, а в Литве - 88,9%.

По расчетам ЛКРД, негативное влияние одного выходного дня на годовой ВВП Латвии составляет 0,4%.

Горкшс признает, что это рассчитано чисто линейным распределением годового ВВП по рабочим дням, что не совсем корректно.

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов предварительно рассчитал, что один дополнительный выходной может сократить объем экономики до 0,2%, что в денежном выражении составляет 80 млн евро.

По его мнению, в Латвии количество выходных дней по сравнению с международным уровнем не так уж низко, поэтому с учетом нашей экономической ситуации введение еще одного выходного дня было бы нежелательно.

(Latvijas Avīze)

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