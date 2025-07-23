И вода по асфальту рекой: ливни уже накрыли некоторые регионы Латвии. ВИДЕО

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.