На затопленных улицах Риги работают семь водооткачивающих машин

Один из первых вызовов поступил на улицу Тилта, где из-за дождя затопило трамвайные пути. Движение трамваев по маршрутам 5 и 8 было временно приостановлено.

Аналогичным образом были затоплены пешеходный тротуар и проезжая часть в Чиекуркалнсе.

ФОТО имиджевое