На затопленных улицах Риги работают семь водооткачивающих машин

Помощь психиатра требуется все большему числу людей, однако среднее время ожидания на ее получение в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) составляет 59 дней, следует из отчетного доклада учреждения за 2024 год. Как отмечают в НЦПЗ, очереди образовались во всех амбулаторных подразделениях этого медицинского учреждения. Причина тому - нехватка врачей-психиатров, отток врачей из госкомпаний в частные лечебные учреждения из-за перегрузки и неконкурентоспособного заработка, заключило в докладе руководство НЦПЗ, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.
Помощь психиатра требуется все большему числу людей, однако среднее время ожидания на ее получение в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) составляет 59 дней, следует из отчетного доклада учреждения за 2024 год. Как отмечают в НЦПЗ, очереди образовались во всех амбулаторных подразделениях этого медицинского учреждения. Причина тому - нехватка врачей-психиатров, отток врачей из госкомпаний в частные лечебные учреждения из-за перегрузки и неконкурентоспособного заработка, заключило в докладе руководство НЦПЗ, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.