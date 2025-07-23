ЕС хочет убить свой автопром: планируется запрет на аренду машин на бензине и дизеле

Ожидается, что документ поступит на рассмотрение Европарламента в конце лета. В случае одобрения, компании будут обязаны перейти на электромобили.

По данным Bild, инициатива затронет около 60% европейского авторынка — именно столько приходится на корпоративные продажи и прокат. Для сравнения, в 2024 году в странах ЕС было реализовано 10,6 млн автомобилей.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны ряда политиков и бизнесменов. Депутат Европарламента от партии ХСС Маркус Фербер направил обращение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, выразив обеспокоенность.

Скептически высказался и глава прокатной компании Sixt Нико Габриэль. Он указал на риски для туристического сектора, сокращение вариантов автолизинга для частных лиц, а также на недостаточную инфраструктуру зарядных станций в ЕС.