Зеленский лишил независимости антикоррупционное бюро. Это может сказаться на поставках оружия Западом: СМИ

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала демонтаж гарантий независимости агентств «серьезным шагом назад» после того, как парламент одобрил закон о переподчинении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а Владимир Зеленский его подписал. Их независимость необходима для вступления Украины в ЕС, и «верховенство права остается в центре переговоров» о ее принятии в союз, написала Кос в Х, добавив, что у нее состоялся «откровенный разговор» с новым премьер-министром Юлией Свириденко.

В частных разговорах западные чиновники высказывают еще бόльшую озабоченность, пишет The Washington Post. «Крайне обеспокоен», – только и сказал газете европейский дипломат. По словам другого, «подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», могут ударить по шансам Украины на вступление в ЕС и «даже снизить желание наращивать ей военную помощь». «Мы надеемся, что этого не произойдет, но подобные действия, конечно, не помогут выиграть эту войну, – добавил он. – Такие шаги наверняка еще больше ослабят Украину, а нам этого не нужно».

НАБУ и САП были созданы по требованию западных стран около 10 лет назад вскоре после Евромайдана и до сих пор обладали полной независимостью. В понедельник спецслужбы провели обыски в НАБУ, заявив, что в одном из подразделений бюро выявлен «российский крот». Один неназванный сотрудник был задержан. Зеленский объяснил переподчинение антикоррупционных органов генпрокурору необходимостью в том числе очистить их от российского влияния. При этом он уверил: «Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона».

Такое объяснение не устроило многих украинцев, которые, несмотря на действующее военное положение, вышли на акции протеста в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Тернополе. Новые выступления планируются и вечером в среду.

Послы стран «большой семерки» выразили «серьезную озабоченность» в связи с рейдами, которые, по сообщению НАБУ, затронули по меньшей мере 15 сотрудников бюро. Послы заявили о намерении обсудить происходящее с украинским правительством, передает Bloomberg. Американская торговая палата в Украине после одобрения закона Верховной Радой призвала Зеленского его не подписывать и продолжать «обеспечивать независимость антикоррупционных институтов».