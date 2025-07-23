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Зеленский лишил независимости антикоррупционное бюро. Это может сказаться на поставках оружия Западом: СМИ

Редакция PRESS 23 июля, 2025 19:09

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Решение Киева подчинить генеральному прокурору два занимающихся борьбой с коррупцией органа не только спровоцировало первые массовые антиправительственные выступления в Украине с начала войны. Оно может ухудшить ее отношения с союзниками, замедлить процесс вступления в ЕС и даже повлиять на поставки оружия, говорят западные дипломаты, пишет The Moscow Times.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала демонтаж гарантий независимости агентств «серьезным шагом назад» после того, как парламент одобрил закон о переподчинении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а Владимир Зеленский его подписал. Их независимость необходима для вступления Украины в ЕС, и «верховенство права остается в центре переговоров» о ее принятии в союз, написала Кос в Х, добавив, что у нее состоялся «откровенный разговор» с новым премьер-министром Юлией Свириденко.

В частных разговорах западные чиновники высказывают еще бόльшую озабоченность, пишет The Washington Post. «Крайне обеспокоен», – только и сказал газете европейский дипломат. По словам другого, «подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», могут ударить по шансам Украины на вступление в ЕС и «даже снизить желание наращивать ей военную помощь». «Мы надеемся, что этого не произойдет, но подобные действия, конечно, не помогут выиграть эту войну, – добавил он. – Такие шаги наверняка еще больше ослабят Украину, а нам этого не нужно».

НАБУ и САП были созданы по требованию западных стран около 10 лет назад вскоре после Евромайдана и до сих пор обладали полной независимостью. В понедельник спецслужбы провели обыски в НАБУ, заявив, что в одном из подразделений бюро выявлен «российский крот». Один неназванный сотрудник был задержан. Зеленский объяснил переподчинение антикоррупционных органов генпрокурору необходимостью в том числе очистить их от российского влияния. При этом он уверил: «Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона».

Такое объяснение не устроило многих украинцев, которые, несмотря на действующее военное положение, вышли на акции протеста в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Тернополе. Новые выступления планируются и вечером в среду.

Послы стран «большой семерки» выразили «серьезную озабоченность» в связи с рейдами, которые, по сообщению НАБУ, затронули по меньшей мере 15 сотрудников бюро. Послы заявили о намерении обсудить происходящее с украинским правительством, передает Bloomberg. Американская торговая палата в Украине после одобрения закона Верховной Радой призвала Зеленского его не подписывать и продолжать «обеспечивать независимость антикоррупционных институтов».

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