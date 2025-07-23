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И среднюю школу не окончил? Ещё один депутат попал под подозрение

© LETA 23 июля, 2025 18:57

Новости Латвии 0 комментариев

Сомнения вызывает указанный уровень образования еще одного депутата Олайнской думы от партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - Андрея Лукашевича.

В начале этого года, участвуя в муниципальных выборах, представитель объединенного списка двух партий заявил, что в 2000 году окончил Олайнский механико-технологический колледж по специальности "электрик". На парламентских выборах 2022 года, баллотируясь по списку Русского союза Латвии, Лукашевич написал, что в 2004 году окончил Латвийский сельскохозяйственный университет, где изучал энергетику.

Комментируя предоставленные ЦИК данные о своем образовании, депутат неоднократно менял свои версии о вузовском дипломе. Сначала он утверждал, что все еще учится в университете, а потом что окончил его. Он также заявил, что его образование было "приравнено".

Лукашевич прервал разговор под предлогом того, что находится в отпуске.

Как заявили в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР), в случае обоснованных сомнений в достоверности информации, предоставленной депутатом в муниципальную избирательную комиссию, в том числе информации о полученном им образовании, министерство обращается в ответственные учреждения с просьбой оценить ситуацию.

Уже сообщалось, что МУУРР планирует обратиться в Государственную полицию, чтобы оценить предполагаемое предоставление ложной информации в избирательную комиссию об образовании заместителя Олайнской краевой думы Андриса Вурцса ("Суверенная власть"/"Младолатыши").

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что вице-мэр Олайне мог ложно заявить избирательной комиссии, что закончил среднее образование в 2002 году.

Бывшие одноклассники Вурцса сомневаются в информации о его среднем образовании.

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