Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

Радиация в доме: эксперт назвала предметы повышенной опасности в домашнем обиходе

Редакция PRESS 24 июля, 2025 11:40

Важно 0 комментариев

Уровень естественного радиационного фона в Латвии не повысился, поскольку у нас нет объектов, которые могли бы его генерировать. Однако естественное излучение, конечно, существует, заявила в программе TV24 директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска, пишет nra.lv.

«Крупнейшим источником естественного излучения, вызывающего естественную радиацию, является радоновый газ. Несколько лет назад нами была организована акция, в рамках которой каждый желающий мог измерить уровень радона дома. Радоновый газ поступает из глубины земли, и, хотим мы этого или нет, он проникает в наши дома, квартиры, и меры защиты от него неизбежны. При строительстве домов особое внимание следует уделять вентиляции. Кроме того, существует космическое излучение, природные радионуклиды содержатся и в продуктах питания, и организм человека также подвергается воздействию естественной радиации», — пояснила Даце Шатровска.

По ее словам, в керамических изделиях наблюдается повышенный уровень радиоактивного излучения, однако он настолько незначителен, что не причиняет вреда.

«Есть некоторые импортные предметы с повышенным естественным уровнем радиации, но уровня, который представлял бы угрозу для человека, нет. Есть исторические предметы, мы также организовали акцию по сдаче исторических предметов, где собирали часы, компасы, различные вещи, ранее окрашенные радиевой краской. Аналогично, минимальное радиоактивное излучение возможно и у некоторых ювелирных изделий, содержащих натуральные камни, но его уровень настолько мал, что он не будет представлять угрозы для человека», — сказала Д. Шатровска.

В скандинавских странах естественный радиационный фон выше, поскольку там есть горные породы, которые его производят, например, гранит.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:35 24.07.2025
Что изменилось в Латвии с июля 2025 года? Обзор новых правил и законов
Bitnews.lv 14 минут назад
В Риге откроется выставка «Флоксы 2025»: более 100 сортов цветов в музее природы
Bitnews.lv 20 минут назад
Астукевичс: решение Киева подчинить антикоррупционные органы угрожает доверию союзников
Bitnews.lv 25 минут назад
Убежища в Риге: бежать некуда. Ни в столице, ни в стране
Bitnews.lv 44 минуты назад
Латвия: эксперт объясняет, что в доме может незаметно излучать радиацию
Sfera.lv 1 час назад
ЕС: обложим США по полной программе!
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: с одним билетом
Sfera.lv 2 часа назад
Без бензина и дизеля. ЕС решил прикончить свой автопром?
Bitnews.lv 3 часа назад

«И так было исторически»: латвийский эксперт критикует решение Зеленского

Важно 12:25

Важно 0 комментариев

Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

Читать
Загрузка

За что с 1 июля платим по-новому: штрафы, налоги, коммунальные счета?

Выбор редакции 12:17

Выбор редакции 0 комментариев

Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...

Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...

Читать

Не всё так однозначно: евродепутат Роберт Зиле о поправках к антикоррупционному закону Зеленского

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

Читать

Невероятное видео: реанимация обезьянки, которую ударило током (ВИДЕО)

Для настроения 12:03

Для настроения 0 комментариев

Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...

Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...

Читать

Их надо выгнать и сэкономим на пособиях: член Нацблока назвал российских пенсионеров в Латвии — паразитами

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:

Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:

Читать

Вернулись из отпуска? Хорошенько спустите воду!

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.

Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.

Читать