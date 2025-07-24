Радиация в доме: эксперт назвала предметы повышенной опасности в домашнем обиходе

«Крупнейшим источником естественного излучения, вызывающего естественную радиацию, является радоновый газ. Несколько лет назад нами была организована акция, в рамках которой каждый желающий мог измерить уровень радона дома. Радоновый газ поступает из глубины земли, и, хотим мы этого или нет, он проникает в наши дома, квартиры, и меры защиты от него неизбежны. При строительстве домов особое внимание следует уделять вентиляции. Кроме того, существует космическое излучение, природные радионуклиды содержатся и в продуктах питания, и организм человека также подвергается воздействию естественной радиации», — пояснила Даце Шатровска.

По ее словам, в керамических изделиях наблюдается повышенный уровень радиоактивного излучения, однако он настолько незначителен, что не причиняет вреда.

«Есть некоторые импортные предметы с повышенным естественным уровнем радиации, но уровня, который представлял бы угрозу для человека, нет. Есть исторические предметы, мы также организовали акцию по сдаче исторических предметов, где собирали часы, компасы, различные вещи, ранее окрашенные радиевой краской. Аналогично, минимальное радиоактивное излучение возможно и у некоторых ювелирных изделий, содержащих натуральные камни, но его уровень настолько мал, что он не будет представлять угрозы для человека», — сказала Д. Шатровска.

В скандинавских странах естественный радиационный фон выше, поскольку там есть горные породы, которые его производят, например, гранит.