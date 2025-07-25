Забетонируют дюны? В Латвии обсуждают новые правила строительства в прибрежных зонах

Это вызвало обеспокоенность у защитников природы: они опасаются, что любимые жителями и туристами дюны могут быть застроены, а популярные прогулочные маршруты уничтожены. Особенно актуальна эта проблема для крупных прибрежных поселков, рассказывает 360.lv.

Председатель Саулкрастского самоуправления Нормундс Лицис уверяет, что изменения закона не повлияют на строгую защиту дюн в его регионе и что власти будут сохранять экологическую ответственность.

Эксперт Латвийского фонда природы и ботаник Лелде Энгеле считает, что цель поправок: открыть новые территории для застройки, а не упрощение бюрократии. Она предупреждает, что такие шаги могут привести к серьезным экологическим последствиям, которы усугубят проблемы эрозии побережья и климатических изменений.

Закон требует оценки воздействия на окружающую среду для любой застройки в прибрежных зонах, а самоуправления обязаны следить за соответствием проектов этим требованиям. Пока жители таких поселков, как Юркалне и Туя, могут вздохнуть свободнее, но вопросы остаются.

В центре обсуждения — баланс между развитием недвижимости, туризмом и сохранением природы. Станут ли прибрежные поселки вторыми Юрмалой с плотной застройкой и потерей природных ландшафтов? Ответ во многом зависит от решений местных властей и их готовности учитывать экологические риски.