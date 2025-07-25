МИД призывает латвийцев к повышенной осторожности в Таиланде и Камбодже — там может вспыхнуть война!

Жителей, планирующих поездки в Камбоджу и Таиланд, призывают рассмотреть возможность переноса путешествия, особенно если маршрут проходит через пограничные провинции: Бурирама, Си Сакет, Сурин и Убон Ратчатхани, где сейчас происходят военные столкновения, имеются жертвы и проводится эвакуация мирного населения.

Пограничные переходы между странами временно закрыты, а в приграничных районах выявлены неразорвавшиеся мины.

Латвийцам, путешествующим через лицензированные туристические компании, советуют связываться с туроператорами для уточнения изменений в планах. Тем, кто планирует индивидуальные поездки, рекомендуется связаться с перевозчиками и гостиницами для возможной корректировки дат.

МИД также напоминает о необходимости иметь актуальную страховку, покрывающую возможные риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

По данным Управления гражданства и миграции, в Камбодже постоянно проживают 10 граждан Латвии, в Таиланде — 47. В консульском реестре зарегистрированы три поездки в Камбоджу, поездок в Таиланд на данный момент нет.

Конфликт между странами, продолжающийся несколько лет, в последние дни перерос в интенсивные боевые действия с применением артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Таиланда Пумтама Вечаячайса, столкновения могут перерасти в полномасштабную войну.