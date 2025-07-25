Цесисский период известного семейства начинается с Карла Ефимовича фон CИВЕРСА. Во времена царствования императрицы ЕЛИЗАВЕТЫ (1740-1760-е годы) он стал генерал-поручиком, кавалером ордена Св. Александра Невского.

Его племянника Якова приметила ЕКАТЕРИНА II. Он сделал головокружительную карьеру и был назначен генерал-губернатором Новгородской губернии. Затем под его начало попадут губернии Тверская и Псковская.

В вотчинах Якова Ефимовича СИВЕРСА прокладываются дороги, строятся школы, больницы. А Карл Ефимович в Вендене (так раньше назывался Цесис) первым делом попытался восстановить рыцарский замок – сделать его пригодным для жилья. Это оказалось невозможно, и он взялся за консервацию руин средневековой старины. По существу, с этого началось становление исторического центра Цесиса...

Герой Бородинского сражения Карл Карлович СИВЕРС.

Усадебный дом граф решил построить на месте разрушенного северо-восточного корпуса замка. Работы завершились в 1778 году. Усадебный дом получил название Новый замок. На фундаменте разрушенной башни Сиверс построил новую.

Тогда же было решено начать возведение в Вендене православного храма. Своим рождением храм обязан супруге хозяина - графине Марте СИВЕРС. Она пообещала, что если русская армия разгромит и прогонит НАПОЛЕОНА, то пожертвует деньги на строительство православной церкви. Ее сыновья и сами внесли достойный вклад в победу: генералы Сиверсы участвовали в сражениях против Бонапарта.

Младший сын - Егор Карлович СИВЕРС – был выдающимся военным инженером. Во время кампании 1812 года находился в составе 1-го корпуса графа Петра Христиановича ВИТГЕНШТЕЙНА, занимал должность начальника инженеров отдельного корпуса. Впоследствии участвовал в строительстве Динабургской (ныне Даугавпилс) крепости и возглавлял Николаевское военно-инженерное училище.

Старший сын - Карл Карлович СИВЕРС - был еще более заметным человеком в русской армии. В звании генерал-лейтенанта командовал 4-м Кавалерийским корпусом, за героизм в Бородинском сражении был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. Лишь генерал-фельдмаршал Михаил Богданович БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ и генерал Михаил Андреевич МИЛОРАДОВИЧ получили за Бородино более высокую награду. А на Бородинском поле стоит памятник кавалерийскому корпусу генерала Карла Сиверса.

Впрочем, строительство православной церкви в 1812 году не началось – это будет позднее, но известия об успехах русской армии побудили хозяев усадьбы к другому начинанию: был заложен усадебный парк. Этот пейзажный парк, знаменитый на всю Лифляндию, будет создаваться много лет...

Спасо-Преображенская православная церковь.

После смерти отца герой Бородина Карл Сиверс возвращается в Венден и становится новым хозяином усадьбы. Талантливый человек талантлив во всем. Вот и прославленный военный оказался хорошим хозяйственником.

При нем были значительно расширены границы парка и заложен второй в замковой усадьбе парк - Верхний. Он был создан в другом стиле - как регулярный сад.

В это же время венденские врачи обратили внимание на целебные свойства местных источников. Граф не оставил открытие без внимания – в усадьбе открыли водолечебницу. На территории парка построили киоски минеральной воды, проложили пешеходные дорожки.

1842 год для России был знаменательным: праздновалось 30 лет со дня Бородинского сражения. Граф по-особому решил отметить юбилей.

В большом усадебном парке по его рисунку вырыли пруд с островком - такой, чтобы в нем отражались руины рыцарского замка. Площадь парка к тому времени достигала уже 7 гектаров, гектару равнялась поверхность пруда. Это был последний штрих в палитру пейзажного парка.

Выполнил Карл и завет матери - приступил к закладке на Карловой горе православного собора. Церковь строилась с 1842 по 1845 год и была освящена как Спасо-Преображенский православный собор...

Кстати, со строительством связана примечательная история. Собор поручили расписывать местному художнику, но его работа не понравилась графу. Тогда ему рассказали о способном маляре – эстонце, работающем на строительстве собора и увлекающемся живописью.

Пробная работа 16-летнего паренька показалась убедительной. Так будущий академик портретной живописи и основоположник эстонской национальной школы живописи Иоганн КЕЛЕР начал свой путь в искусство. Впоследствии Сиверс даст ему рекомендацию для поездки на учебу в Санкт-Петербург.

Время хозяйствования Карла Сиверса в Новом замке Вендена (с 1823 по 1856 год) стало периодом расцвета города. При нем был построен кирпичный завод, создано садоводство. Все это стимулировало строительство и озеленение Вендена. Создавался неповторимый облик одного из самых красивых городов Лифляндии.

Очагом культуры оставалось и само дворянское гнездо Сиверсов – Новый замок. Когда пришло время возглавить усадьбу старшему сыну - Эммануилу Карловичу СИВЕРСУ, он достойно продолжил традиции предков. При нем заметно расширилась библиотека, пополнилась картинная галерея усадьбы.

Среди живописцев, по просьбе владельцев приезжавших в Венден в разные годы, были Евграф Петрович ЧЕМИСОВ, Пьетро РОТАРИ, Владимир Лукич БОРОВИКОВСКИЙ, Дмитрий Григорьевич ЛЕВИЦКИЙ.

Сиверсы были знакомы и со многими литераторами. Еще в 1820 году в усадьбе гостил писатель, а в будущем декабрист Александр Александрович БЕСТУЖЕВ. Осматривал руины рыцарского замка, слушал рассказы о старине. После отъезда из Лифляндии вышла его повесть «Замок Венден», цикл «Ливонские повести»...

Памятник Карлу СИВЕРСУ в парке у Цесисcкого замка.

В Цесисе, на Карловой горе, возвышаясь над красивейшим в Латвии пейзажным парком, белеет небольшой белокаменный храм. Это Спасо-Преображенская православная церковь. А за церковной оградой, у алтарной стены, - небольшой погост. Семейное захоронение трех поколений семейства Сиверсов, в течение полутора веков владевших замковой усадьбой Вендена - практически всего исторического центра города.

Жаль, что эти места не указаны в путеводителях по городу и туристические группы объезжают их стороной. Равно как забыты и другие усадьбы в окрестностях Цесиса, связанные с именами выдающихся русских людей.

Усадьба Вейсмани – с именем одного из самых бесстрашных русских генералов Отто ВЕЙМАНА фон ВЕЙСЕНШТЕЙНА – участника русско-турецкой войны 1768-1774 годов, героя сражений при Кагуле, Ларге и Кайнарджи и кавалера редчайших наград: орденов Св. Георгия третьей и второй степеней, любимца Александра Васильевича СУВОРОВА.

Поселок Сталбе, в котором находилась усадьба выдающегося русского полководца, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли.

Память о полководцах хранят во многих странах Запада — в Германии, Англии. Латвия тоже себя причисляет к Западу. Но у нее особый подход к истории...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива