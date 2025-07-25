Из Британии, Франции и Германии: кто из инфлюэнсеров с миллионами подписчиков посетит Латвию?

«Мы работаем с инфлюэнсерами и медиа, которые специализируются на путешествиях и стиле жизни, с лояльной аудиторией по интересам: велосипедисты, гурманы, любители культуры. Это позволяет очень точно донести до них наш туристический посыл», — отметила Ширава.

Цель таких визитов — повышение узнаваемости Латвии и продвижение конкретных туристических предложений в соответствии с профилем подписчиков инфлюэнсеров. В среднем агентство организует около 40 таких визитов в год, включая как индивидуальных журналистов, так и группы.

Недавно Латвию посетил журналист популярного британского туристического журнала Traveller, который опубликует материалы о стране как в цифровом, так и в печатном виде, охватив аудиторию свыше пяти миллионов человек в Великобритании и за её пределами.

В настоящее время страну посещают польские и бельгийские журналисты, а вскоре ожидается приезд инфлюэнсеров из Франции и Германии с многомиллионной аудиторией. По словам Ширавы, это важные рынки, и агентство использует разнообразные каналы для охвата максимально широкой аудитории через соцсети.

Что касается финансирования, то традиционно расходы на проживание, питание и посещение туристических объектов покрывает принимающая сторона. Оплата за создание контента происходит очень редко и в основном фокусируется на организации приёма гостей.

Ранее 15 июля Ригу посетил один из самых известных в мире стримеров нового поколения — IShowSpeed, обладающий 42 миллионами подписчиков на YouTube. Его тур по Европе направлен на знакомство миллионов зрителей с культурой и людьми разных стран.