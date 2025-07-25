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Латвийцы протрезвеют с 1 августа: в Латвии ограничат продажу спиртного

Редакция PRESS 25 июля, 2025 17:08

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С 1 августа 2025 года в Латвии вступят в силу новые ограничения, направленные на снижение потребления алкоголя в обществе. Теперь продажа алкогольных напитков в розничных магазинах будет запрещена с 20:00 до 10:00 в будние дни и субботу, а по воскресеньям — с 18:00 до 10:00 следующего дня.

Кроме того, доставка алкоголя, заказанного через интернет и мобильные приложения, не будет возможна быстрее, чем через шесть часов после оформления заказа. Это сделано для того, чтобы снизить импульсивные покупки спиртного.

Также будут введены строгие ограничения на рекламу алкоголя: запрет на акции, предусматривающие скидки при покупке нескольких единиц алкоголя, и запрет на программы лояльности, стимулирующие потребление.

Изменения стали результатом более чем двухлетних переговоров в парламенте, где обсуждались различные варианты сокращения времени продажи и повышения минимального возраста для покупки алкоголя с 18 до 20 лет. Однако повышение возраста не было поддержано большинством депутатов.

Министр здравоохранения и парламентский секретарь Артём Уршульскис подчеркнул важность ограничений в рекламе и маркетинге: «Хотя никто не доволен полностью, нам удалось добиться значительных ограничений на рекламу в магазинах, что играет важную роль в снижении потребления алкоголя».

С другой стороны, Латвийская Ассоциация алкогольной индустрии выразила сомнения в эффективности новых мер. Исполнительный директор Давис Витолс отметил, что ограничения на время продажи могут привести к тому, что люди будут запасаться алкоголем дома, а не уменьшат его потребление: «Изменения сами по себе не решат проблему, необходима смена общественной культуры».

Также не были поддержаны предложения запретить продажу алкоголя на автозаправках и запрет продажи спиртного лицам в состоянии опьянения, а также предоставить местным властям право запрещать продажу алкоголя на массовых мероприятиях.

Депутат Ингрида Цирцене из партии «Новая Единство» отметила, что законодательный процесс дался непросто:

«Это только первый шаг на долгом пути. Мы поддержали около половины изначальных инициатив, но не все получилось. Отказ от повышения возраста покупки — сигнал о влиянии лобби и нежелании принимать непопулярные решения».

По статистике, Латвия занимает одно из первых мест в ЕС по уровню потребления алкоголя и количеству несчастных случаев, связанных с ним. Поэтому введённые ограничения рассматриваются как важный шаг к улучшению ситуации.

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