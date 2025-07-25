И ведь одинаковые! В Юрмале пошутили над фигурами чаек. ФОТО

Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!
Новое масштабное исследование объединило данные более 160 000 человек и подтвердило, что ежедневная ходьба около 7 тысяч шагов существенно снижает риск серьёзных заболеваний и преждевременной смерти. При этом традиционная цель в 10 000 шагов, как показали учёные, не является обязательной для достижения оптимального здоровья. Результаты исследования описываются в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Новое масштабное исследование объединило данные более 160 000 человек и подтвердило, что ежедневная ходьба около 7 тысяч шагов существенно снижает риск серьёзных заболеваний и преждевременной смерти. При этом традиционная цель в 10 000 шагов, как показали учёные, не является обязательной для достижения оптимального здоровья. Результаты исследования описываются в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Госполиция 11 июля задержала в Риге мужчину по подозрению в ограблении и попытке ограбления в ломбардах, расположенных в Иманте и Кенгарагсе, информирует полиция.
Госполиция 11 июля задержала в Риге мужчину по подозрению в ограблении и попытке ограбления в ломбардах, расположенных в Иманте и Кенгарагсе, информирует полиция.
Россия развернула дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) рядом с Эстонией, сообщил министр внутренних дел республики Игорь Таро, ссылаясь на данные Bloomberg. Оборудование, предназначенное для подавления сигналов, было доставлено в район Кингисеппа в Ленинградской области, всего в 20 километрах от границы с Эстонией.
Россия развернула дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) рядом с Эстонией, сообщил министр внутренних дел республики Игорь Таро, ссылаясь на данные Bloomberg. Оборудование, предназначенное для подавления сигналов, было доставлено в район Кингисеппа в Ленинградской области, всего в 20 километрах от границы с Эстонией.
В связи с эскалацией конфликта между Камбоджей и Таиландом Министерство иностранных дел Латвии рекомендует находящимся в этих странах латвийским гражданам проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за указаниями местных властей.
В связи с эскалацией конфликта между Камбоджей и Таиландом Министерство иностранных дел Латвии рекомендует находящимся в этих странах латвийским гражданам проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за указаниями местных властей.
Если Сигулда, как курорт, своему становлению обязана князю Николаю Дмитриевичу КРОПОТКИНУ, то Цесис поднимали несколько поколений семьи СИВЕРСОВ. Выходцы из Германии, они на протяжении многих столетий служили российской короне. Были в их роду прославленные военачальники, губернаторы, архитекторы. Однако в новейших туристических путеводителях по Цесису об их вкладе в становление города рассказывается мало...
Если Сигулда, как курорт, своему становлению обязана князю Николаю Дмитриевичу КРОПОТКИНУ, то Цесис поднимали несколько поколений семьи СИВЕРСОВ. Выходцы из Германии, они на протяжении многих столетий служили российской короне. Были в их роду прославленные военачальники, губернаторы, архитекторы. Однако в новейших туристических путеводителях по Цесису об их вкладе в становление города рассказывается мало...
В пятницу, 25 июля, жители Мадоны стали свидетелями необычного события — на короткое время было приостановлено движение транспорта, чтобы семья лебедей смогла безопасно пересечь железнодорожный переезд и добраться до воды.
В пятницу, 25 июля, жители Мадоны стали свидетелями необычного события — на короткое время было приостановлено движение транспорта, чтобы семья лебедей смогла безопасно пересечь железнодорожный переезд и добраться до воды.
В Латвии вновь оживилась дискуссия вокруг изменений в законе «Об охраняемых прибрежных зонах», действующем с 2002 года. Министерство экономики подготовило поправки, которые позволят строить новые дома на прибрежных дюнах не только в городской черте, но и в сельских поселках.
В Латвии вновь оживилась дискуссия вокруг изменений в законе «Об охраняемых прибрежных зонах», действующем с 2002 года. Министерство экономики подготовило поправки, которые позволят строить новые дома на прибрежных дюнах не только в городской черте, но и в сельских поселках.