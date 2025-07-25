Хотели сесть на хвост модной теме? Наших чиновников назвали провинциалами

"22 июля, встречаясь с министром умной администрации и регионального развития Раймондом Чударсом, президент Латвии указал, что Центр искусственного интеллекта, созданный в начале апреля 2025 года, должен начать работу, и «дальнейшие задержки недопустимы».

По мнению Эдгара Ринкевича, «запуск деятельности идёт слишком медленно», и это «не создаёт положительного впечатления ни у местных, ни у иностранных потенциальных партнёров».

Короткий комментарий: возможно, задержка связана с тем, что такой центр на самом деле не нужен? Так называемый искусственный интеллект стал настолько «модной» темой, что наши «хлопцы» и «дивчины», не желая «выпасть из тренда», создали центр, а теперь не знают, с какого конца подступиться.

На мой взгляд, задержка не связана с тем, что в Латвии люди менее компетентны в технологических вопросах. Просто так называемый искусственный интеллект — яркий пример темы, говорить о которой считается хорошим тоном, хотя понимание того, что подразумевается под этим термином, разнится. Это не только проблема Латвии. Исследование «American Census Bureau» показывает, что в США менее 10% компаний реально и осмысленно используют искусственный интеллект в своём бизнесе. Крупный банк UBS признал, что даже на«развитом Западе» внедрение идёт «неудовлетворительно». Другими словами, то, что в мире говорят об искусственном интеллекте как о чём-то революционно новом, не означает, что даже финансово и технологически сильным игрокам ясно, насколько это новшество полезно.

Может ли Латвия сделать что-то серьёзное в разработке так называемых ботов («ChatGPT» и других)? Речь даже не только о гигантских суммах, которые для этого нужны. Необходимы также огромные объёмы данных, «переваривая» которые боты обучаются. Крупные игроки уже жалуются на дефицит данных на английском языке, а на латышском языке массивы данных, вероятно, ещё более ограничены. Или кто-то в коридорах власти решил соревноваться на англоязычном поле?

Искусственный интеллект полезен и перспективен, например, в различных видах диагностики в медицине. Ведь в отличие от человека он не отвлекается, не устаёт, не раздражается и способен «держать в уме» гораздо больший объём данных (например, как выглядят отклонения от нормы в тканях кожи). Хорошо. Но опять же — какой объём таких данных есть у Латвии по сравнению с разработчиками искусственного интеллекта в США, Китае или Франции? Может, кто-то в Латвии вознамерился удивить мир новыми возможностями генерации визуальных изображений или музыки с помощью искусственного интеллекта? Короче, в каком направлении мы не конкурируем с десятками тысяч людей по всему миру?

Очевидно, цель — участвовать, а не пытаться создать что-то «своё» с нуля. Это было бы разумнее, особенно учитывая, что представители Латвии уже успешно участвуют в международных проектах, например, в областях квантовых вычислений и физики частиц.

Но здесь возникает другая проблема, которая может объяснить недовольство Ринкевича темпами работы центра.

Знающие и талантливые специалисты в своей области чаще всего уже вовлечены в международные проекты, и, возможно, складывается ситуация, когда они — включая тех, кто работает с темой искусственного интеллекта, — слишком заняты, чтобы ещё помогать Центру искусственного интеллекта.

Если эта версия хотя бы частично верна, то возникает риторический вопрос: неужели те, кто вынашивал идею центра и протолкнул её через коридоры власти, действительно не знали, что реальные эксперты уже, как говорится, заняты?

Если знали, то возникают подозрения, что мы в очередной раз имеем дело с попыткой «оседлать» модную в Европе тему, чтобы отхватить свою долю пирога. Мол, если деньги есть, почему бы их не взять — даже если результат будет сомнительным. Можно, конечно, и так — для Латвии это не впервой.

Разговорное выражение «сесть на хвост» старо как мир и иногда описывает простительную практику. Но не стоит думать, что другие не замечают этого «присаживание на хвост». Замечают, но чаще терпят, особенно в Европейском союзе. Однако довольно провинциально «садиться на хвост» только ради того, чтобы никто не подумал, что мы такие провинциалы, что даже центр искусственного интеллекта не можем создать", - отмечает Зандерс.