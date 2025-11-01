Больше никаких автобусных экскурсий в Россию и Белоруссию: нерегулярных перевозок не будет

Распоряжением правительства Государственной погранохране вменено в обязанность с сегодняшнего дня до 31 октября 2026 года не пропускать автобусы, совершающие подобные пассажирские перевозки, через границу на КПП Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Минсообщения пояснило, что мониторинг ситуации и статистические данные свидетельствуют о росте нерегулярных перевозок в Белоруссию и Россию, что создаёт риск нелегальной иммиграции и риск для безопасности, в том числе угрозу вербовки жителей Латвии и других стран ЕС и ЕЭЗ. Предлагаемые турфирмами дешёвые поездки в эти страны угрожают безопасности как участников поездки, так и государства, и в нынешних геополитических условиях организация таких экскурсий является безответственной.

В связи с чем возникает необходимость ввести ограничения на пересечение границы Латвии с Россией и Белоруссией.

Минсообщения поясняет, что необходимо обеспечивать минимальные и регулируемые возможности перемещения с пересечением этой границы. Такую возможность предоставляют регулярные пассажирские автобусные перевозки. В этом случае пассажир, приобретая билет, даёт сведения о себе, а перевозчик обязан проверить наличие действительного документа для проезда.

Регулярные пассажирские автобусные перевозки в страны, не входящие в ЕС, организуются на основании межправительственных договорённостей и в соответствии с латвийскими правовыми актами. Эти перевозки могут осуществляться в том случае, если перевозчик получил временное разрешение для их совершения по определённому маршруту.

При выдаче разрешений на регулярные перевозки в Белоруссию и Россию Автотранспортная дирекция оценивает предприятия, которые заняты перевозками, принимая во внимание потенциальные факторы риска для безопасности. С учётом геополитической ситуации разрешения выдаются на срок не более 1 года.

В настоящее время обслуживаются три регулярных маршрута в Белоруссию и шесть - в Россию.