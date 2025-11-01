Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Киеве сообщили о повреждении нефтепровода в Подмосковье

© Deutsche Welle 1 ноября, 2025 14:09

Мир 0 комментариев

По данным ГУР Минобороны Украины, в результате украинских ударов выведен из строя магистральный нефтепродуктопровод "Кольцевой", являющийся "сверхважным объектом" военной инфраструктуры РФ.

В результате украинских ударов выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Подмосковье, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Речь идет о "сверхважном военном объекте" РФ, который обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны против украинского народа, указало украинское ведомство в субботу, 1 ноября.

Трубопровод в Подмосковье транспортировал горючее для ВС РФ

По данным ГУР, 31 октября были уничтожены три нити нефтепродуктопровода в Раменском районе Московской области. "Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, которыми агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное горючее, успешно и одновременно взорвались", - сообщили в Киеве. В результате трубопровод общей длиной 400 км, по которому поступало горючее из трех НПЗ для транспортировки, выведен из строя.

ГУР назвало данную операцию "серьезным ударом по военным способностям государства-агрессора, а также по его экономике, в частности в московском регионе". В заявлении указывается, что ежегодно "Кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного горючего, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

В РФ заявили об атаке почти 100 БПЛА

Минобороны РФ в свою очередь заявило об атаке 98 украинских дронов на несколько регионов в центральной части и на юге РФ. Больше всего - 45 БПЛА - сбиты над Белгородской областью. Еще 12 украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, 11 - в Подмосковье (из них шесть летели на Москву), по десять - над Воронежской и Ростовской областями, четыре - в Тульской области, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.

Между тем, в ночь на 1 ноября без электроснабжения остались жители подмосковного Жуковского. Администрация городского округа Жуковский сообщила об отключении электроснабжения по многим адресам "в связи с аварийной ситуацией на электросетях". Как указывается в официальном заявлении, электроснабжение части потребителей было нарушено из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

