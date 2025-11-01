В Киеве сообщили о повреждении нефтепровода в Подмосковье

В результате украинских ударов выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Подмосковье, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Речь идет о "сверхважном военном объекте" РФ, который обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны против украинского народа, указало украинское ведомство в субботу, 1 ноября.

Трубопровод в Подмосковье транспортировал горючее для ВС РФ

По данным ГУР, 31 октября были уничтожены три нити нефтепродуктопровода в Раменском районе Московской области. "Антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нити, которыми агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное горючее, успешно и одновременно взорвались", - сообщили в Киеве. В результате трубопровод общей длиной 400 км, по которому поступало горючее из трех НПЗ для транспортировки, выведен из строя.

ГУР назвало данную операцию "серьезным ударом по военным способностям государства-агрессора, а также по его экономике, в частности в московском регионе". В заявлении указывается, что ежегодно "Кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн тонн авиационного горючего, до 2,8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

В РФ заявили об атаке почти 100 БПЛА

Минобороны РФ в свою очередь заявило об атаке 98 украинских дронов на несколько регионов в центральной части и на юге РФ. Больше всего - 45 БПЛА - сбиты над Белгородской областью. Еще 12 украинских беспилотников уничтожены над Самарской областью, 11 - в Подмосковье (из них шесть летели на Москву), по десять - над Воронежской и Ростовской областями, четыре - в Тульской области, по два - над Липецкой и Рязанской областями, по одному - над Курской и Калужской областями.

Между тем, в ночь на 1 ноября без электроснабжения остались жители подмосковного Жуковского. Администрация городского округа Жуковский сообщила об отключении электроснабжения по многим адресам "в связи с аварийной ситуацией на электросетях". Как указывается в официальном заявлении, электроснабжение части потребителей было нарушено из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ.