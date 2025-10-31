Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гастарбайтеры ответят за лебедя (1)

31 октября, 2025 15:22

Важно 1 комментариев

Прокуратура передала в Рижский окружной суд уголовное дело против двух мужчин, обвиняемых в жестоком обращении с лебедем в Царникаве, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, 30 марта 2025 года мужчины у реки Гауя приманили лебедя с помощью еды. Один из них схватил птицу за крылья, уложил на землю, сломал шею и ударил кулаком по голове.

«Когда лебедь перестал сопротивляться, второй открыл мусорный мешок, в который птицу засунули», – уточнили в прокуратуре.
После этого мешок с лебедем отнесли к машине, положили в багажник и уехали.

О происшествии 31 марта в полицию сообщила муниципальная полиция Адажского края. Свидетели рассказали, что всё происходило на глазах у трёх несовершеннолетних.

Полицейские задержали двух подозреваемых – мужчин 1984 и 1993 годов рождения. Они объяснили, что «праздновали окончание поста» и действовали «ради веселья». Позже, по их словам, они поехали в Ригу и выпустили птицу у дороги.

Согласно статье латвийского Уголовоного закона о жестоком обращении с животными, обвиняемым может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или штраф.

Сбежавший из калининградского поезда россиянин найден в Финляндии: прошёл через Латвию? (1)

19:09

Важно 1 комментариев

Россиянин Данилас Мухаметов, сбежавший летом из транзитного поезда Адлер–Калининград, найден в Финляндии, сообщил портал 15min.lt со ссылкой на прокурора Каунасского округа Римаса Брадунаса. Финские власти держат Мухаметова в изоляции, а литовская прокуратура уже начала процедуру его экстрадиции.

Евробраконьеры облюбовали Лиепайский заказник и попались инспекторам (1)

19:09

ЧП и криминал 1 комментариев

Трое граждан Италии были задержаны за незаконную охоту на водоплавающих птиц в природном заповеднике «Лиепайское озеро», сообщила представитель Службы охраны природы (DAP) Байба Ралле.

Politico: «Темная сторона правления Зеленского» (1)

18:49

Мир 1 комментариев

Украинские оппозиционные депутаты и представители гражданского общества обвиняют власть Владимира Зеленского в использовании судебной системы для запугивания оппонентов и критиков, сообщает Politico. По мнению собеседников издания, президент и его окружение превращают «борьбу с коррупцией» в инструмент политического контроля.

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне (1)

18:49

Выбор редакции 1 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Хэллоуин — полиция и медики на страже (1)

18:36

Важно 1 комментариев

К вечеру 31 октября, некоторые празднуют День всех святых Хэллоуин или вспоминают про кельтский новой год Самайн. Полиция Латвии опубликовала фото особых экипажей дорожной полиции в пятницу, последнйи день октября. 

В Латвии станет поездом меньше — на год (1)

18:35

Бизнес 1 комментариев

В августе возле Рижского центрального вокзала пассажирский поезд стоимостью 7,4 млн евро столкнулся с дрезиной и серьёзно пострадал. По данным Pasažieru vilciens, ремонт обойдётся примерно в 1,5 млн евро и займёт не менее года.

Плату за энергетическую независимость от России уже включили в счета за электричество (1)

18:33

Важно 1 комментариев

С января 2026 года в Эстонии появятся два новых платежа, которые отразятся отдельными строками в счетах за электроэнергию. Оба связаны с переходом страны на автономную работу энергосистемы после выхода из общей сети с Россией и Беларусью (BRELL), сообщает ERR.ee.

