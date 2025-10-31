Согласно обвинению, 30 марта 2025 года мужчины у реки Гауя приманили лебедя с помощью еды. Один из них схватил птицу за крылья, уложил на землю, сломал шею и ударил кулаком по голове.

«Когда лебедь перестал сопротивляться, второй открыл мусорный мешок, в который птицу засунули», – уточнили в прокуратуре.

После этого мешок с лебедем отнесли к машине, положили в багажник и уехали.

О происшествии 31 марта в полицию сообщила муниципальная полиция Адажского края. Свидетели рассказали, что всё происходило на глазах у трёх несовершеннолетних.

Полицейские задержали двух подозреваемых – мужчин 1984 и 1993 годов рождения. Они объяснили, что «праздновали окончание поста» и действовали «ради веселья». Позже, по их словам, они поехали в Ригу и выпустили птицу у дороги.

Согласно статье латвийского Уголовоного закона о жестоком обращении с животными, обвиняемым может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или штраф.