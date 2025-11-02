«Получит пулю в голову»: задержан мужчина, высказавший угрозы Айнару Шлесерсу

Aicinu Valsts drošības dienestus rīkoties❗️— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) October 31, 2025
Esmu saņēmis šādu video, kurā man nezināms cilvēks paziņo, ka plāno mani nogalināt❗️
Tikko saņēmu ziņu no Drošības dienestiem, ka cilvēks, kurš draudēja mani nogalināt, ir jau aizturēts❗️
Paldies drošības dienestiem par ātru un… pic.twitter.com/lwtw8SOUt5
В этом ролике мужчина говорит, что "сумка у меня уже собрана, я думаю застрелить Шлесерса сегодня", и показывает сумку - якобы с заряженным оружием.
Госполиция подтвердила, что угрожавший задержан и начат уголовный процесс, а также сообщила, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и медиков.