LAT
«В Латвию бежала русская вата из Украины»: в соцсети возмущены

2 ноября, 2025 09:16

Важно 4 комментариев

"Как можно бежать от России, приехать в Латвию и слушать здесь русскую музыку?!" - недоумевает в своём твите Карлис. Сам он в комментариях признался, что избегает русских песен, хотя раньше некоторые из них ему нравились. Он предполагает, что в Латвию приехали не столько настоящие украинцы, сколько жившие в Украине русские.

"Создаётся впечатление, что многие даже украинским не владеют, а говорят только по-русски", - пишет автор поста.

В комментариях ему отвечают:

- Этого и я не понимаю! Музыкальный вкус ведь показывает, что ты думаешь и что у тебя в сердце.

- Латвия полна саранчи из Украины, которая нагло пользуется статусом беженца. Большинство на украинском не говорит, в лучшем случае понимает. Война закончится, эта саранча останется.

- Из Латвии после открытия границ в большинстве уехали русские, из Донбасса, где в основном жили русские, русские тоже убежали, когда это стало выгодно. Здесь нечему удивляться. Как только ты оторван от родины, намного легче отправиться дальше. То, что хотят обойтись своим языком, тоже естественно.

- Нет, это русские из Донбасса с украинскими паспортами, как наши даугавпилчане. Они в самом деле не знают украинского, как и наши даугавпилсчане - латышского.

- Украинцы - политическая нация. Там живут 120 этносов. Украина состоит из частей трёх империй. Да, здесь живут украинцы с русскими корнями. Они воюют с первого дня. И не стыдятся своего языка. Один рассказывал, что в начале войны в окопах с обеих сторон звучало "русские не сдаются!".

- Украинцы, если таковые были на оккупированной части, поехали в Польшу, где язык похож. В Латвию бежала русская вата из Украины. Зачем погибать на войне, здесь у них нет языковых проблем. Через три года до некоторых тормозов начинает доходить. Слишком поздно.

 

Комментарии (4)
Комментарии (4)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
10:55

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом
10:49

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
10:26

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
09:38

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
09:11

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку
08:43

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро
08:27

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

