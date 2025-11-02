"Создаётся впечатление, что многие даже украинским не владеют, а говорят только по-русски", - пишет автор поста.

В комментариях ему отвечают:

- Этого и я не понимаю! Музыкальный вкус ведь показывает, что ты думаешь и что у тебя в сердце.

- Латвия полна саранчи из Украины, которая нагло пользуется статусом беженца. Большинство на украинском не говорит, в лучшем случае понимает. Война закончится, эта саранча останется.

- Из Латвии после открытия границ в большинстве уехали русские, из Донбасса, где в основном жили русские, русские тоже убежали, когда это стало выгодно. Здесь нечему удивляться. Как только ты оторван от родины, намного легче отправиться дальше. То, что хотят обойтись своим языком, тоже естественно.

- Нет, это русские из Донбасса с украинскими паспортами, как наши даугавпилчане. Они в самом деле не знают украинского, как и наши даугавпилсчане - латышского.

- Украинцы - политическая нация. Там живут 120 этносов. Украина состоит из частей трёх империй. Да, здесь живут украинцы с русскими корнями. Они воюют с первого дня. И не стыдятся своего языка. Один рассказывал, что в начале войны в окопах с обеих сторон звучало "русские не сдаются!".

- Украинцы, если таковые были на оккупированной части, поехали в Польшу, где язык похож. В Латвию бежала русская вата из Украины. Зачем погибать на войне, здесь у них нет языковых проблем. Через три года до некоторых тормозов начинает доходить. Слишком поздно.