«Готовится уголовная статья»: на Новый Рижский театр могут оказать давление

Вот что он пишет: "Так как я - зелёный новичок в латвийской политике, то всё время буду вам рассказывать, как у них тут принято и как эта кухня действует изнутри.

Вчера, например, я получил пересланное мне предупреждение из лагеря "Единства" о том, что готовится уголовная статья за финансовые нарушения в НРТ. Так как директор нашего театра в этом плане безупречна, то, скорее всего, это будет связано с деньгами на ремонт (которым ведало предприятие Valsts nekustamie īpašumi, а значит, под крышей министра финансов из "Единства", кстати).

В данный момент все инсайдеры меня предупреждают, что тактика "Единства" по отношению ко мне будет такой же, как обычно против их политических оппонентов. Прежде всего СМИ сделают всё, чтобы сделать из меня кремлёвского агента, потом последует очернение единомышленников, а если и это не поможет, то через полгода будет сфабриковано уголовное дело на меня лично. Любое.

С этим гнусом всё вроде бы ясно. Но почему мы, народ, допускаем, чтобы всё зашло так далеко?"