«Смерть не говорит. Она просто ждёт»: рижанин призывает сограждан быть осторожными (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 2 ноября, 2025 09:17

Важно 1 комментариев

После трагической гибели под колёсами поезда двух девочек на станции Иманта в обществе заговорили о безопасности. Этот вопрос волнует многих, в том числе и автора ролика, в котором он призывает людей взяться за ум, открыть глаза и соблюдать осторожность в опасных местах.

Одним из таких опасных мест Эдгар, снявший это видео, считает место пересечения железной дороги в районе ул. Ояра Вациеша в Риге. Вот каковы его впечатления.

"Досмотри до конца! Смерть не говорит. Она просто ждёт. Только что была одна трагедия в Риге. Но, видимо, настало время для следующей. Откройте, пожалуйста, глаза. И родители, и дети. Учитесь сами и учите своих детей. Будьте осторожны.

Смерть возле места пересечения железной дороги (ул. Ояра Вациеша, 10, Рига) просто стоит и ждёт того самого дурака. Съездите, посмотрите сами. Я там сегодня утром пробыл примерно 35 минут и снял это короткое видео. То, что я там видел, это полный WTF. И такое там происходит каждый день. 

PS. Да, там опасное место, с обеих сторон поворот и поезд увидеть невозможно. Но...

Дети в капюшонах, с наушниками в ушах, булочками в руках и с полусонными глазами в телефонах идут по тропинке и не поднимают голову ни направо, ни налево. Так и чешут через пути. Родители такие же самые. Некоторые вообще только подъезжают на машине и высаживают - дети идут одни. Конечно, есть несколько исключений. Спасибо тем родителям, которые заботятся о безопасности - своей и своих детей.

Может быть, после этого видео что-то сдвинется. Надеюсь. Поделись им и оставь своё мнение, чтобы это увидели и услышали ответственные стороны и приняли меры. Иначе, по-моему, ожидается следующая лужа крови. Это лишь вопрос времени. Помни - смерть не говорит. Она просто ждёт".

 

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

Важно 10:55

Важно 1 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Важно 10:49

Важно 1 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

