Одним из таких опасных мест Эдгар, снявший это видео, считает место пересечения железной дороги в районе ул. Ояра Вациеша в Риге. Вот каковы его впечатления.

"Досмотри до конца! Смерть не говорит. Она просто ждёт. Только что была одна трагедия в Риге. Но, видимо, настало время для следующей. Откройте, пожалуйста, глаза. И родители, и дети. Учитесь сами и учите своих детей. Будьте осторожны.

Смерть возле места пересечения железной дороги (ул. Ояра Вациеша, 10, Рига) просто стоит и ждёт того самого дурака. Съездите, посмотрите сами. Я там сегодня утром пробыл примерно 35 минут и снял это короткое видео. То, что я там видел, это полный WTF. И такое там происходит каждый день.

PS. Да, там опасное место, с обеих сторон поворот и поезд увидеть невозможно. Но...

Дети в капюшонах, с наушниками в ушах, булочками в руках и с полусонными глазами в телефонах идут по тропинке и не поднимают голову ни направо, ни налево. Так и чешут через пути. Родители такие же самые. Некоторые вообще только подъезжают на машине и высаживают - дети идут одни. Конечно, есть несколько исключений. Спасибо тем родителям, которые заботятся о безопасности - своей и своих детей.

Может быть, после этого видео что-то сдвинется. Надеюсь. Поделись им и оставь своё мнение, чтобы это увидели и услышали ответственные стороны и приняли меры. Иначе, по-моему, ожидается следующая лужа крови. Это лишь вопрос времени. Помни - смерть не говорит. Она просто ждёт".