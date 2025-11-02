Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Абсурдная бесчеловечная система»: даже родня не смогла узнать, в какой больнице бабушка

Редакция PRESS 2 ноября, 2025 10:45

Важно 0 комментариев

Обширный резонанс в соцсетях вызвал пост о том, как родственники пытались получить информацию, в какую больницу отвезли их бабушку. Если не поставлена нужная галочка в e-veselība, то так и не узнаешь ничего...

Помощник депутата Марис Рукс опубликовал на платформе "Х" пост, приложив скриншот, в котором Эстере жалуется на бюрократический маразм. Он пишет: "Добрый день, друзья! Эта система, введённая в последние годы, не только абсурдна, но и бесчеловечна из-за своих ограничений - как по отношению к пациентам, так и к их близким. Такую систему надо менять. Что вы думаете об этом? Сталкивались ли вы с подобными случаями?"

Дело в том, что человек заранее должен дать согласие на предоставление информации о нём и указать лиц, которым он разрешает давать информацию о себе. Для этого нужно зайти в e-veselība и поставить галочку. Как сделать это пожилому человеку, который в лучшем случае пользуется кнопочным телефоном, никого не волнует.

По этому поводу пишут:

- У нас коллега ушла после рабочего дня, чтобы поехать к себе в деревню, и пропала. Мы и её сыновья звонили и в полицию, и в больницы, но никому ничего нельзя рассказывать. Через несколько очень стрессовых дней узнали, что в поезде у неё был инфаркт, оттуда увезли в больницу.

- У тех, кто внедрил этот бред с регламентом по защите данных, весьма туманное представление о том, как живут пожилые люди, у которых нет гаджетов, чтобы на каком-то сайте указать контактных лиц, если вдруг что случится. И тут ещё эти скорбные умом проверяльщики персонала фоном... вот и находимся там, где находимся.

- Так и происходит, когда латвийские дураки в своём угодничестве интерпретируют брюссельские регламенты.

- Данные и сведения НЕ подлежат разглашению звонящему, который не может быть идентифицирован. Что бы он там ни рассказывал. Есть система, как вписать тех, кому предоставляется информация. Она всегда может быть улучшена. Но создавать право для анонимных звонящих ради пары тётушек, у которых отсутствует цифровая грамотность, тотально неверно.

- Учитывая закон о защите данных, вряд ли тут что-то исправимо. Например, ситуация: меня и ребёнка отвезли в разные больницы. Прошу выяснить, что с ребёнком. Медперсонал тоже сказал, что ничего им не скажет, ибо защита данных...

- Когда домой везти надо будет, тоже родственнику не отдадут? Или вышвырнут за дверь - ведь и такие случаи бывают?

 

