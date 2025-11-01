«Об этом не говорят»: журналист Арнис Блодонс назвал виновных в трагедии на станции Иманта

Блодонс сказал, что в больницу "Гайльэзерс" каждый день привозят молодых людей, отравившихся наркотиками. Об этом мы не говорим, но они гибнут ежедневно. Теперь на фоне случившейся беды выстраивается кампания и все теперь будут что-то делать, не скрывает возмущения журналист. Однако он относится с пониманием к Центру защиты прав потребителей, оштрафовавшему прокатное предприятие Ride на 10 тысяч евро, ведь общественность требует крови.

А что будут делать, например, если несовершеннолетний пацан возьмёт папины ключи, мотоцикл и убьётся? Перестанем торговать мотоциклами, потому что это опасно? Машинами перестанем торговать, ещё чем-то? "Если взрослый покупает ребёнку алкоголь, зная, что он его не понесёт домой папе, а выпьет вместе с дружками, кто тогда будет виноват?" - спрашивает Блодонс.

По словам журналиста, первый и главный ответственный в этом случае - родитель, который дал ребёнку банковскую карту или верификационный документ, чтобы тот незаконно воспользовался транспортным средством, которым пользоваться не положено. Об этом никто не говорит, что ответственность несут в первую очередь родители, и это определяют все законы. "Давайте прочитаем закон - кто до 14 лет несёт ответственность за своего ребёнка. Оттуда и надо начинать", - призывает Блодонс.

Если уж взялись за торговцев, чтобы навести порядок, то браться нужно за всё - за торговлю средствами транспорта вплоть до велосипедов, ведь и на велосипеде можно убиться, убеждён он.