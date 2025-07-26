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Дёргать за дверную ручку чужой машины — не преступление: полиция не задержала потенциального вора

tv3.lv 26 июля, 2025 09:41

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Когда, приехав в магазин, оставляешь машину на парковке, обычно не думаешь, что ее кто-то может обокрасть: это, как правило, достаточно людные места, за обстановкой следит охранник и камеры наблюдения. Однако некий мужчина в Саркандаугаве все же поймал с поличным потенциального вора около своей машины, сообщает программа Degpunktā.

Владелец автомобиля Audi припарковался на стоянке у супермаркета Sky, вышел из машины и направился в магазин, но случилась задержка.

"Я не смог просто машину закрыть, вернулся назад, чтобы она закрылась, и увидел, что он открывает дверь", - рассказывает он.

Мужчина задержал потенциального вора сразу же. Тот не успел взломать дверь машины и нанести ей какие-либо повреждения.

"Какой-то гастарбайтер, приехал откуда-то. По-латышски не говорил. Сказал, что шнурки завязывает, но я видел, что он открывает машину", - сказал хозяин машины.

На место происшествия прибыла полиция, но задерживать за попытку кражи не стала, поскольку для этого отсутствовала обоснованная причина.

"Если бы он взял из машины сумочку или что-то еще, было бы иначе. А ручку дергать - не преступление. Они наверняка знают, что в этом углу нигде нет камер, ничего не зафиксируется. Знают, что делают люди", - рассказал владелец Audi.

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