«Фейсбук» запретит размещение политической рекламы в странах ЕС

Об этом в пятницу, 25 июля, заявило предприятие Meta, обосновав свое решение невыполнимыми европейскими требованиями к рекламе.

В связи с ростом влияния соцсетей ЕС ввел ряд новых правил, цель которых состоит в том, чтобы люди могли заметить и распознать рекламу, размещенную в этих сетях.

В частности, пост необходимо снабдить четким указанием на то, что это политическая реклама, должен быть также указан ее спонсор и сумма, за нее заплаченная.

Помимо этого, должно быть пояснение, с какими именно выборами или референдумом связана эта реклама и какие методы рекламного таргетирования используются.

Согласно решению Meta на платформах предприятия с осени будет запрещена также реклама выборов и социальная реклама. Такое же решение уже принято в Google.