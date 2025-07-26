«Жду, когда в Латвии разрешат эвтаназию»: в соцсети обсуждается больной вопрос

Вот и женщина по имени Анце задается вопросом: "Если животное страдает и мучается, то усыпить его - гуманно. А если человек страдает и мучается, усыпить его - не человечно?"

Ее пост не оставил равнодушными многих комментаторов - некоторые из них поделились своим опытом. Большинство считает, что такое решение было бы гуманным. Но есть и те, кто придерживается мнения, что Латвия к этому не готова, притом что эвтаназия в том или ином виде разрешена в некоторых странах ЕС, США, Канаде, Новой Зеландии и др. Вот некоторые из комментариев.

- Пока человек страдает, у него есть возможность эти страдания преодолеть. Если человека убивают, этой возможности его лишают.

- Я жду, когда в Латвии будет разрешена эвтаназия. И поддерживаю тяжелобольных, которые выбирают этот вариант. Вспоминаю, как мой папа мучился с раком 4-й стадии. Он в последние дни хотел скорее умереть, потому что боль была невыносимой, лекарства не помогали. Неотложной медицинской помощи было пофиг, сказали, что ничего не могут сделать, что надо ждать, пока умрет. Хорошо, что папа умер за 3 дня и ему не пришлось мучиться.

- Верьте мне, Латвия к этому не готова. Ни эмоционально, ни юридически, ни медицински. У нас медики пациенту с раком в терминальной стадии даже подходящую дозу обезболивающего боятся выписать, потому что якобы привычка возникнет (это у человека, который уже на пути "домой"). Мама каждый день молилась богу, чтобы ее поскорее забрал. Но человечество в основном не понимает, что не жизнь представляет собой ценность, а качество жизни. Медицина в состоянии жизнь продлить, но не дает качество.

- Человечно, но эвтаназия должна быть предусмотрена лишь на случай тяжелых, неизлечимых и мучительных заболеваний. К мнению церкви в этом плане вообще не стоит прислушиваться - что это за Бог, который хочет, чтобы человек страдал?

- Тема сложная, многие использовали бы это, чтобы убить кого-нибудь. Вот поэтому эвтаназия и недоступна повсеместно. К тому же кого-то убить - это ужасно для человека, который это делает. Ведь не все же социопаты без эмоций.

- В Швейцарии легализована эвтаназия. Правда, насколько знаю, очень труднодоступна, потому что есть куча критериев, когда она допускается, кто попало туда не попадает и ее не может получить.

- Законопроект, который подписали более 10 тысяч человек, еще в 2021 году был подан в Сейм. Но комиссия Сейма пригласила высказаться трех (!!!) пасторов, и проект зарубили на корню. Даже не продвинули в Сейм на рассмотрение.