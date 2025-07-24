Сколько нужно работать до выхода на пенсию: в разных странах Европы — по разному, а как в Латвии?

Сколько лет нужно проработать до выхода на пенсию?

В шести странах ЕС средняя продолжительность трудовой жизни составляла 40 лет и более: Нидерланды (43,8 года), Швеция (43,0 года), Дания (42,5 года), Эстония (41,4 года), Ирландия (40,4 года) и Германия (40,0 года).

Самая низкая средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни была в Румынии (32,7 года), Италии (32,8 года), Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8 года). Предполагается, что средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни литовцев достигнет 38,5 лет. Это больше, чем у поляков (35,5 года) или латвийцев (37,4 года). При расчете ожидаемой продолжительности трудовой жизни женщин и мужчин также наблюдаются существенные различия.

Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни мужчин в ЕС составляла 39,2 года, самая длинная — в Нидерландах (45,7 года), Дании (44,2 года) и Швеции (40,0 года), а самая короткая — в Румынии (35,9 года), Хорватии и Болгарии (по 36,0 лет). Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни женщин в ЕС составляла 35,0 лет, самая длинная — в Эстонии (42,2 года), Швеции (42,0 года) и Нидерландах (41,8 года).

Самая короткая продолжительность была в Италии (28,2), Румынии (29,2) и Греции (31,1). Согласно прогнозам Евростата, мужчины в Литве будут работать в среднем 38,4 года, а женщины – 38,7 года. За последние 10 лет средний возраст трудоспособности в ЕС увеличился на 2,4 года — с 34,8 до нынешних 37,2 лет. Пенсионный возраст продлевается в связи с увеличением продолжительности жизни.

В Литве, как и во многих других западных странах, рождается меньше детей, а пожилые люди живут дольше. Таким образом, количество налогоплательщиков и плательщиков взносов сокращается, а количество получателей увеличивается. В результате многие страны сталкиваются с серьезными проблемами в области финансирования своих пенсионных систем. Некоторые страны решили увязать пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни или трудоспособности. В целом, чем дольше люди живут, тем позже им разрешается выходить на пенсию.

Министерство социального обеспечения и труда Литвы не планирует повышать пенсионный возраст. Оно признает, что отсрочка пенсионного возраста является одной из наиболее часто используемых мер для сбалансирования пенсионных выплат. «В 2015-2016 годах была попытка увязать пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни, одновременно введя социальную модель. Однако тогда Сейм решил не делать этого, аргументируя это тем, что пенсионный возраст откладывается до 2026 года», — напоминает министерство. Что касается соотношения трудового стажа и времени, проводимого на пенсии, Литва входит в число стран, где люди работают дольше всего и живут дольше всего после достижения пенсионного возраста.

«В Литве люди работают 42,3 года и живут в среднем 17,9 года после достижения пенсионного возраста. Для сравнения: в среднем европейцы работают 41,3 года и проводят в пенсионном возрасте чуть более 21 года. В настоящее время продолжительность здоровой жизни для женщин составляет 62,3 года, а для мужчин – 58,2 года. Другими словами, люди уже перешагнули порог здоровой продолжительности жизни до достижения пенсионного возраста. В этом контексте мы не можем сейчас говорить о повышении пенсионного возраста», – прокомментировало министерство.