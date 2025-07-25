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Эстонские учёные случайно нашли бактерию, снижающую кровяное давление

Редакция PRESS 25 июля, 2025 21:42

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В эстонском научном центре BioCC, расположенном в Тарту, исследователи разрабатывают полезные микроорганизмы для пищевых добавок и кормов. По словам старшего научного сотрудника Эпп Сонгисепп, «на то, чтобы по-настоящему узнать микроба, уходит десятилетие». Исследования ведутся в рамках проекта, поддержанного Европейским фондом регионального развития через Эстонский научный совет.

Одним из открытий стала бактерия TENSIA, выявленная в ходе эстонско-шведского исследования. Источником оказался здоровый ребёнок — образец был взят у мальчика в рамках поиска пробиотика для поддержки иммунитета. Однако учёные неожиданно обнаружили штамм, снижающий артериальное давление. Эффект подтверждён клинически: у взрослых, ежедневно употреблявших сыр с TENSIA, давление снижалось на 6–7 мм рт. ст. Сейчас штамм используется в производстве пищевых продуктов и биодобавок.

Центр уже разработал восемь продуктов, пять бактерий получили патенты, ещё семь находятся в разработке. В настоящее время команда работает над первыми в Эстонии постбиотиками — инактивированными микроорганизмами, сохраняющими биологическую активность и безопасными даже для людей с ослабленным иммунитетом.

Для масштабирования BioCC сотрудничает с прикладным центром Metrosert, где технологии переводят с лабораторных 10 литров на промышленные объёмы в 5000 литров. Это позволяет ускорить выход продуктов на рынок и снизить зависимость от внешних производственных партнёров.

«Микробы — как дети,  говорят в лаборатории. В пробирке они одни, в производстве — совсем другие. Но именно это делает науку живой: открытия продолжаются даже спустя годы».

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