Эстонские учёные случайно нашли бактерию, снижающую кровяное давление

Одним из открытий стала бактерия TENSIA, выявленная в ходе эстонско-шведского исследования. Источником оказался здоровый ребёнок — образец был взят у мальчика в рамках поиска пробиотика для поддержки иммунитета. Однако учёные неожиданно обнаружили штамм, снижающий артериальное давление. Эффект подтверждён клинически: у взрослых, ежедневно употреблявших сыр с TENSIA, давление снижалось на 6–7 мм рт. ст. Сейчас штамм используется в производстве пищевых продуктов и биодобавок.

Центр уже разработал восемь продуктов, пять бактерий получили патенты, ещё семь находятся в разработке. В настоящее время команда работает над первыми в Эстонии постбиотиками — инактивированными микроорганизмами, сохраняющими биологическую активность и безопасными даже для людей с ослабленным иммунитетом.

Для масштабирования BioCC сотрудничает с прикладным центром Metrosert, где технологии переводят с лабораторных 10 литров на промышленные объёмы в 5000 литров. Это позволяет ускорить выход продуктов на рынок и снизить зависимость от внешних производственных партнёров.

«Микробы — как дети, говорят в лаборатории. В пробирке они одни, в производстве — совсем другие. Но именно это делает науку живой: открытия продолжаются даже спустя годы».