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Скоро некому будет работать! Работники спешат уйти на пенсию до новой реформы и грозят правительству судами

Редакция PRESS 25 июля, 2025 13:01

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LETA

Представители профсоюзов здравоохранения, культуры и внутренних дел выступили против предложенной правительством Латвии реформы системы пенсий по выслуге лет. На встрече в Доме профсоюзов в четверг они заявили: если их позиция не будет услышана, не исключено обращение в Конституционный суд.

В ходе обсуждения с Госканцелярией накал страстей был высок — участники встречи расценили инициативу как попытку сэкономить за счёт унижения работников важных сфер.

Профсоюзы считают, что у тех, кто работает в тяжёлых или рискованных условиях, есть обоснованное право выходить на пенсию раньше. Они также упрекают правительство в поспешности: изменения разрабатываются с прицелом на экономию уже в следующем бюджете.
Власти же настаивают — переход будет постепенным, а система станет справедливее.

Госканцелярия подчёркивает: пенсии по выслуге лет несправедливы по отношению к получателям обычных пенсий. Предлагается, например, повысить возраст выхода на такую пенсию для военных с 45 до 50 лет, а также увеличить минимальный стаж службы с 15 до 20 лет. Аналогичные изменения коснутся сотрудников Министерства внутренних дел, Службы исполнения наказаний, судей, прокуроров, дипломатов, работников служб безопасности, медиков скорой помощи.

Для медиков возраст выхода на пенсию по выслуге лет сохранится на уровне 55 лет, но минимальный трудовой стаж вырастет с 20 до 25 лет. Работники культуры тоже возмущены: для них планируется повышение как возраста, так и требований к стажу.

Профсоюзы настаивают: такая реформа угроза для общества

Председатель профсоюза работников здравоохранения Лига Барыня заявила: «В кого мы собираемся переподготовить балерину? В врача? Тогда ей нужно 10 лет учиться. В учителя? Минимум 5 лет учёбы. Это абсурд».

Также она указала, что из-за нехватки кадров на скорой помощи нагрузка и так возросла — если раньше в бригаде работали 3–4 человека, то теперь их всего двое.

Представитель профсоюза работников культуры Эдвин Кривиньш напомнил: актёры и музыканты и специалисты других творческих профессий - ежедневно подвергают себя физическим перегрузкам. Многие из них готовы уйти в пенсию по выслуге лет уже сейчас, опасаясь изменений.

«А кто тогда останется дарить людям искусство?» — спрашивает он.

Особенно остро проблема затронет работников сферы внутренних дел.

Глава профсоюза внутренних дел Армандс Аугустанс назвал инициативу «абсурдом»:

«Кадров не хватает уже сейчас. Пенсия по выслуге лет — одно из немногих преимуществ, которое удерживает людей в системе. И даже с ней многие уходят с проблемами по здоровью. В итоге их пенсия составляет 40% от зарплаты — около 600 евро. Это много или мало за такой труд?».

Профсоюзы также подчёркивают, что предложенные изменения не обеспечат реальную экономию — расходы на пенсии по выслуге лет вырастут с 135 миллионов евро в 2024 году до 207 миллионов в 2030 году.

«Пусть ищут сбережения в другом месте», — заявляют они.

Аугустанс добавил, что протестовать сотрудники МВД не могут — им запрещено законом. Но остаётся возможность обратиться в Конституционный суд, а также к институтам Евросоюза.

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