В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе, сообщило министерство обороны Турции во вторник, 11 ноября. По данным ведомства, в координации с властями Азербайджана и Грузии начаты поисково-спасательные работы.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило катастрофу самолета, летевшего в Турцию, заявив, что борт упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от государственной границы с Азербайджаном. Момент крушения оказался заснят на видео, опубликованное на странице сообщества Open Source Intel в социальной сети Х:

В заявлении грузинской аэронавигационной службы сказано, что самолет не посылал сигналов бедствия и исчез с радаров спустя несколько минут после того, как вошел в воздушное пространство Грузии.

На борту упавшего в Грузии самолета находились 20 человек, включая членов экипажа, передает турецкое государственное агентство "Анадолу". О последствиях и причинах крушения информации пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал выступление в Анкаре, чтобы выразить дань уважения "мученикам" с разбившегося борта. Соболезнования также выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.