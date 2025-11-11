Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Грузии разбился турецкий военный самолет: момент крушения на видео

Редакция PRESS 11 ноября, 2025 20:48

На границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130, летевший из Азербайджана. На борту находились 20 человек. Идут поисково-спасательные работы.

Турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе, сообщило министерство обороны Турции во вторник, 11 ноября. По данным ведомства, в координации с властями Азербайджана и Грузии начаты поисково-спасательные работы.

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило катастрофу самолета, летевшего в Турцию, заявив, что борт упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от государственной границы с Азербайджаном. Момент крушения оказался заснят на видео, опубликованное на странице сообщества Open Source Intel в социальной сети Х:

 

В заявлении грузинской аэронавигационной службы сказано, что самолет не посылал сигналов бедствия и исчез с радаров спустя несколько минут после того, как вошел в воздушное пространство Грузии.

На борту упавшего в Грузии самолета находились 20 человек, включая членов экипажа, передает турецкое государственное агентство "Анадолу". О последствиях и причинах крушения информации пока нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал выступление в Анкаре, чтобы выразить дань уважения "мученикам" с разбившегося борта. Соболезнования также выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”
Андрей Козлов: Не поддерживаешь конвенцию? Добро пожаловать в ряды “агентов Кремля”

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш
Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве
Закрытая граница разозлила перевозчиков: готовы блокировать дороги в Литве (2)

Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Погода: ну, хоть без дождей — почти…
Кино: Миккельсен поймает монстра
Испания: король приехал в Китай
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Личность: Баффетт уходит в тень
Швейцария: гномы не размножаются; и остальные тоже…
Нидерланды: контроль продлён до лета
Так это был не Путин? Трамп нашёл того, кто вмешался в выборы в США с целью не дать ему победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается подать в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC и требует компенсацию в 1 миллиард долларов. По его словам, телеканал «намеренно исказил» его речь, чтобы повлиять на президентские выборы прошлого года.

Сотни факелов: латвийцы прошли с огнем по Риге в честь Дня Лачплесиса (ФОТО)

Сегодня вечером в Риге несколько сотен человек приняли участие в факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы и набережной 11 Ноября, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Мы можем смотреть с уверенностью в будущее Латвии: Ринкевич

День Лачплесиса - не только момент для того, чтобы почтить память тех, кто боролся за независимость государства, но и для того, чтобы с уверенностью в безопасности Латвии заглянуть в будущее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который принял участие в торжественной церемонии смены почетного караула у памятника Свободы.

Латыш против латыша! Взаимные оскорбления достигли критической отметки: Аболиньш

Председатель Национального совета электронных средств массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш в передаче «Preses klubs» выразил обеспокоенность происходящим в обществе и отношением латышей друг к другу.

Дороже мяса? Цена на огурцы в Lidl шокировала покупателей

Цены на продукты питания продолжают бить рекорды. На днях все соцсети облетела фотография огурцов из магазина Lidl.

Мать двоих детей загадочно пропала: поиски идут уже две недели

Продолжаются интенсивные поиски 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Как сообщили в Государственной полиции, при необходимости к операции могут подключить и добровольцев.

