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«Повезло, что не ударили по лицу!» Женщине угрожают за разговор на латышском языке

Редакция PRESS 24 июля, 2025 17:14

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LETA

В социальной сети “X” одна женщина поделилась неприятным и тревожным опытом — в общественном месте она вежливо попросила говорить с ней по-латышски, но в ответ получила угрозы. Как она пишет:

«Меня только что назвали наглой и посоветовали быть благодарной за то, что не получила по морде (в оригинале выражение было гораздо грубее). Только потому, что я попросила говорить со мной по-латышски. Назвали громко и при многих. Потому что могут; потому что мы позволяем».

Это не единичный случай. После этой публикации десятки людей в комментариях поделились похожими историями, порой даже более тяжёлыми. Одна из пользователей пишет о воспоминании из детства — в магазине русскоязычная женщина с сочувствием спросила её мать:

«У вас ребёнок отсталый, что по-русски не говорит?» - тогда ей было всего четыре года — она просто даже не начинала учить второй язык.

Как отмечается, эти переживания — не просто истории о бытовой нетерпимости. Они отражают более глубокую, давнюю проблему: неспособность государства защитить латышский язык как единственный государственный — не только в законе, но и на практике. И это не только вопрос языка. Это вопрос принадлежности и власти.

Обязанность государства — не только принимать законы, но и обеспечивать их соблюдение и защиту. Если человека оскорбляют или ему угрожают физической расправой — это не «неловкий бытовой момент». Это вопрос для правоохранительных органов.

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Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Важно 18:53

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Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

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Обвиненный в осквернении мемориала легионеров гражданин России был оправдан

Мир 18:48

Мир 0 комментариев

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

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Спецслужбы Белоруссии активно вербуют белорусских граждан за границей: данные разведки

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

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Как предотвратить распространение дезинформации? Ринкевич назвал необходимые условия

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

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Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Важно 18:16

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Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Всех встретим у Памятника Свободы? После IShowSpeed Латвия ждет других интернет-знаменитостей

Для настроения 18:07

Для настроения 0 комментариев

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

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Все профессии важны, но некоторые нужнее: самые востребованные специалисты на рынке труда

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Читать