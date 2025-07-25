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LTV: в магазин «Skrīveru mājas saldējums» пришли с обыском

Редакция PRESS 25 июля, 2025 20:57

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Сотрудники правоохранительных органов в пятницу провели обыски в магазине «Skrīveru mājas saldējums» и его окрестностях в Скривери, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Госполиция подтвердила, что процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в Айзкраукльском крае в рамках ранее начатого уголовного процесса. Дополнительную информацию полиция не разглашает.

Руководитель семейного бизнеса Лелде Сотниеце отказалась от комментариев.

Согласно данным сайта компании, магазин принадлежит SIA «Rozīne». По информации Firmas.lv, 100% долей предприятия принадлежат Сотниеце. Уставный капитал — 2846 евро. В 2023 году оборот составил 372 450 евро, прибыль — 74 138 евро.

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С 1 августа 2025 года в Латвии вступят в силу новые ограничения, направленные на снижение потребления алкоголя в обществе. Теперь продажа алкогольных напитков в розничных магазинах будет запрещена с 20:00 до 10:00 в будние дни и субботу, а по воскресеньям — с 18:00 до 10:00 следующего дня.

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Новости Латвии 0 комментариев

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Новое масштабное исследование объединило данные более 160 000 человек и подтвердило, что ежедневная ходьба около 7 тысяч шагов существенно снижает риск серьёзных заболеваний и преждевременной смерти. При этом традиционная цель в 10 000 шагов, как показали учёные, не является обязательной для достижения оптимального здоровья. Результаты исследования описываются в авторитетном медицинском журнале The Lancet. 

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