LTV: в магазин «Skrīveru mājas saldējums» пришли с обыском

Госполиция подтвердила, что процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в Айзкраукльском крае в рамках ранее начатого уголовного процесса. Дополнительную информацию полиция не разглашает.

Руководитель семейного бизнеса Лелде Сотниеце отказалась от комментариев.

Согласно данным сайта компании, магазин принадлежит SIA «Rozīne». По информации Firmas.lv, 100% долей предприятия принадлежат Сотниеце. Уставный капитал — 2846 евро. В 2023 году оборот составил 372 450 евро, прибыль — 74 138 евро.