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Лайма: «Я против войны, но русский язык не виноват»

Редакция PRESS 25 июля, 2025 11:38

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Лайма Вайкуле в своём новом интервью подтвердила, что по-прежнему категорически выступает против войны РФ в Украине, но призвала не перекладывать вину за это на русский язык. Об этом она рассказала в программе ЛР4 «Открытый разговор» .

Лайма Вайкуле с самого начала выступала против агрессии РФ в Украине. Вместе с тем певица последовательно защищала русский язык.

И вновь Лайма в заявила, что всегда выступала за дружбу и мир, но теперь возникает совершенно ненужный "национальный вопрос". Она раскритиковала подавление русского языка в Латвии, назвав это «возможностью для общения»

"Русский язык — он тут ни при чём. Это возможность общаться. Самое счастливое, что может быть - это возможность общаться". 

-Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского станет гораздо меньше, появится английский. Я уверена, что вся молодёжь будет говорить по-английски.

-Если бы деньги, которые используются для войны, потратили на развитие медицины, насколько это было бы лучше, - рассуждает певица.

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