Лайма: «Я против войны, но русский язык не виноват»

Лайма Вайкуле с самого начала выступала против агрессии РФ в Украине. Вместе с тем певица последовательно защищала русский язык.

И вновь Лайма в заявила, что всегда выступала за дружбу и мир, но теперь возникает совершенно ненужный "национальный вопрос". Она раскритиковала подавление русского языка в Латвии, назвав это «возможностью для общения»

"Русский язык — он тут ни при чём. Это возможность общаться. Самое счастливое, что может быть - это возможность общаться".

-Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского станет гораздо меньше, появится английский. Я уверена, что вся молодёжь будет говорить по-английски.

-Если бы деньги, которые используются для войны, потратили на развитие медицины, насколько это было бы лучше, - рассуждает певица.