Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 25. Июля Завтра: Jekabs, Zaklina
Доступность

Государство просто не может платить такие пенсии «своим», да это было и несправедливо: Розенвалдс

Neatkarīgā Rīta Avīze 25 июля, 2025 10:42

Важно 0 комментариев

Профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс в эфире TV24 высказал мнение, что пенсионные выплаты за выслугу лет ранее были скорее средством для того, чтобы заплатить своим. «Теперь это просто выходит наружу, и государство просто не может это оплатить», – заключил профессор LU. По его мнению, следует также изменить критерии назначения таких пенсий.

И, конечно, здесь возникает вопрос, каковы критерии для назначения пенсии за выслугу лет. Розенвалдсу совершенно не ясно, почему пенсии за выслугу лет полагаются, к примеру, судьям и дипломатам. 

По его мнению, должен быть только один четкий критерий – если человек по физическим или соображениям безопасности больше не может выполнять свою работу. Это понятно в отношении тех, кто гоняется за преступниками, тех, кто ходит в огонь, тех, кто выходит на сцену оперы, балетных танцоров. «Но у меня есть информация, что самая большая пенсия за выслугу лет выплачена именно судье. Почему? Что, он больше не может судить? До 90 лет сидят седые господа и судят, конечно, если они в здравом уме и могут это делать», – считает политолог.

Поэтому Розенвальдс считает, что этот вопрос необходимо пересмотреть не только с финансовой, но и с моральной точки зрения. «Почему, например, я не имею права на пенсию за выслугу лет? Мне тоже тяжело, мне тоже приходится много работать», – риторически спросил Розенвальдс

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 25.07.2025
Tele2 заблокировал более 100 000 мошеннических звонков – как не стать жертвой аферистов?
Bitnews.lv 25 минут назад
Профсоюзы против пенсионной реформы – кто защитит врачей, полицейских и артистов?
Bitnews.lv 40 минут назад
Трамп и Маск: обойдёмся без драки
Sfera.lv 1 час назад
Марис Зандерс: Латвия провинциально гонится за модой на искусственный интеллект
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: на панорамном колесе можно будет покататься бесплатно
Sfera.lv 1 час назад
179-я неделя войны в Украине. Бои идут уже в Покровске. Обстановка ухудшается.
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: безработным с зависимостями помогут бесплатно
Sfera.lv 2 часа назад
Пусть Франция и Германия платят за ваше лечение!
Bitnews.lv 3 часа назад

И ведь одинаковые! В Юрмале пошутили над фигурами чаек. ФОТО

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!

Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!

Читать
Загрузка

Впервые бесплатно и открыто для всех: сегодня на Домской площади Риги — фестиваль «Скандифест»

Для настроения 13:33

Для настроения 0 комментариев

Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.

Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.

Читать

Деревья? Новые посадим! Рижская дума не послушала оппозицию и продолжит вырубку в Иманте ради велодорожки

Важно 13:31

Важно 0 комментариев

На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

Читать

Было заблокировано более 100 000 звонков от мошенников за два месяца: результаты борьбы Tele2

Новости Латвии 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Читать

Сегодня 45 лет назад: годовщина смерти Высоцкого (ВИДЕО)

Для настроения 13:17

Для настроения 0 комментариев

Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.

Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.

Читать

Статья о доведении до самоубийства: семья Яниса Тиммы подала в суд на Седокову

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.

Читать

Самые популярные у латвийской молодежи вузы и факультеты: рейтинг

Важно 13:08

Важно 0 комментариев

На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.

На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.

Читать