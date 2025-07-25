Государство просто не может платить такие пенсии «своим», да это было и несправедливо: Розенвалдс

И, конечно, здесь возникает вопрос, каковы критерии для назначения пенсии за выслугу лет. Розенвалдсу совершенно не ясно, почему пенсии за выслугу лет полагаются, к примеру, судьям и дипломатам.

По его мнению, должен быть только один четкий критерий – если человек по физическим или соображениям безопасности больше не может выполнять свою работу. Это понятно в отношении тех, кто гоняется за преступниками, тех, кто ходит в огонь, тех, кто выходит на сцену оперы, балетных танцоров. «Но у меня есть информация, что самая большая пенсия за выслугу лет выплачена именно судье. Почему? Что, он больше не может судить? До 90 лет сидят седые господа и судят, конечно, если они в здравом уме и могут это делать», – считает политолог.

Поэтому Розенвальдс считает, что этот вопрос необходимо пересмотреть не только с финансовой, но и с моральной точки зрения. «Почему, например, я не имею права на пенсию за выслугу лет? Мне тоже тяжело, мне тоже приходится много работать», – риторически спросил Розенвальдс