Евгений Гомберг о визите IShowSpeed: «Гоп со смыком на государственные деньги»

Удивительно тонко подметил Гоголь. Пётр Иванович – человек ничем не известный, не примечательный. Обыватель, обречён прозябать где-то в губернской глуши. Но так хочется, чтобы прославиться хоть как-то, чтоб его имя услышали, не важно – почему и зачем. Просто – скажите обо мне государю! Комплекс маленького человека.

Вспомнилось мне это по поводу налёта пацана-ютьюбера. Министры, мэр города в очередь к нему выстраиваются ещё в аэропорту. Хлестаков деньги у чиновников стрелял, а пацану Агентство развития Латвии сами несёт, и выпрашивать не надо. Тридцать тысяч, ни много ни мало, срочно, за три дня нашли. Латвийским проектам годами за эти деньги бьются. Вот ведь что обидно.

Так вот и скажите вашим сенаторам и адмиралам: есть, мол, такая Латвия, между Эстонией и Литвой. Хотим, значит, воспользоваться возможностью для продвижения международной узнаваемости Латвии. Такая у нас нижайшая просьба.

Стыдно. Туповато продвигать «узнаваемость» через кумира детишек, Kid’s Choice. Теперь детишки услышали, что где-то есть то ли Латвия, то ли Литва, и там есть Агеснктак… ну какой-то там рынок. Привлекать туристов системно, профессионально – это надо уметь. А гоп со смыком на государственные деньги – хоть и на ветер, но громко.