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Евгений Гомберг о визите IShowSpeed: «Гоп со смыком на государственные деньги»

Редакция PRESS 25 июля, 2025 15:42

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• «Хлестаков. (Обращаясь к Бобчинскому.) Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?
• Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.
• Хлестаков. А что, о чём?
• Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живёт Пётр Иванович Бобчинский.
• Хлестаков. Очень хорошо.
• Бобчинский. Да если этак и государю придётся, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живёт Пётр Иванович Бобчинский».

Удивительно тонко подметил Гоголь. Пётр Иванович – человек ничем не известный, не примечательный. Обыватель, обречён прозябать где-то в губернской глуши. Но так хочется, чтобы прославиться хоть как-то, чтоб его имя услышали, не важно – почему и зачем. Просто – скажите обо мне государю! Комплекс маленького человека.

Вспомнилось мне это по поводу налёта пацана-ютьюбера. Министры, мэр города в очередь к нему выстраиваются ещё в аэропорту. Хлестаков деньги у чиновников стрелял, а пацану Агентство развития Латвии сами несёт, и выпрашивать не надо. Тридцать тысяч, ни много ни мало, срочно, за три дня нашли. Латвийским проектам годами за эти деньги бьются. Вот ведь что обидно.

Так вот и скажите вашим сенаторам и адмиралам: есть, мол, такая Латвия, между Эстонией и Литвой. Хотим, значит, воспользоваться возможностью для продвижения международной узнаваемости Латвии. Такая у нас нижайшая просьба.

Стыдно. Туповато продвигать «узнаваемость» через кумира детишек, Kid’s Choice. Теперь детишки услышали, что где-то есть то ли Латвия, то ли Литва, и там есть Агеснктак… ну какой-то там рынок. Привлекать туристов системно, профессионально – это надо уметь. А гоп со смыком на государственные деньги – хоть и на ветер, но громко.

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