Аптеки вводят две новые пилотные услуги: как это будет работать и почему отменили программу лояльности для пенсионеров

В 50 аптеках Латвии начала действовать новая услуга фармацевта – отчет об использовании лекарств. Это пилотный проект, который позволяет пациентам, страдающим как минимум двумя хроническими заболеваниями и принимающим не менее пяти рецептурных препаратов, получить бесплатную консультацию фармацевта и индивидуальную оценку графика приема лекарств.

«Есть пациенты, которым разные врачи выписали разные лекарства, они их принимают, но не знают, что, например, действующее вещество у них одно и то же. А это значит, что человек принимает двойную дозу», – поясняет Ючковича.

«Именно для этого и существует этот пилотный проект. Это своего рода консультация фармацевта, помощь пациентам. Фармацевт ни в коем случае не должен брать на себя обязанности семейного врача», — подчёркивает она.

Ючковича также обрисовала следующий пилотный проект, который сможет облегчить жизнь людям с хроническими заболеваниями, вынужденным ежедневно принимать лекарства: если человеку нужно лекарство по рецепту, но сегодня, например, праздничный день, и врача нет на месте, он может попросить фармацевта выдать лекарство, и тот будет иметь право это сделать, проверив в электронной системе, что пациент действительно принимает такое лекарство в течение длительного времени.

Если эти пилотные проекты направлены на облегчение жизни пациента, то отмена схемы лояльности для пенсионеров в аптеках - радость для многих. Если раньше пенсионеры могли покупать лекарства со скидкой, то после реформы лекарственного обеспечения такие скидки были отменены. Почему так произошло?

Ючковича отвечает лаконично: "В данном случае каждая аптечная компания сама оценила, что и как ей делать. Назовем это бизнесом, которым он и является, потому что каждый фармацевт должен получать зарплату".