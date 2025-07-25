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Аптеки вводят две новые пилотные услуги: как это будет работать и почему отменили программу лояльности для пенсионеров

Редакция PRESS 25 июля, 2025 15:53

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TV24

Что означает новая услуга фармацевта — отчёт об использовании лекарств? Смогут ли фармацевты отпускать рецептурные лекарства без рецепта? Кристине Ючковича, исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи, отвечает на эти вопросы в программе «Персона дня с Велтой Пуриней» на канале TV24.

В 50 аптеках Латвии начала действовать новая услуга фармацевта – отчет об использовании лекарств. Это пилотный проект, который позволяет пациентам, страдающим как минимум двумя хроническими заболеваниями и принимающим не менее пяти рецептурных препаратов, получить бесплатную консультацию фармацевта и индивидуальную оценку графика приема лекарств.

«Есть пациенты, которым разные врачи выписали разные лекарства, они их принимают, но не знают, что, например, действующее вещество у них одно и то же. А это значит, что человек принимает двойную дозу», – поясняет Ючковича.

«Именно для этого и существует этот пилотный проект. Это своего рода консультация фармацевта, помощь пациентам. Фармацевт ни в коем случае не должен брать на себя обязанности семейного врача», — подчёркивает она.

Ючковича также обрисовала следующий пилотный проект, который сможет облегчить жизнь людям с хроническими заболеваниями, вынужденным ежедневно принимать лекарства: если человеку нужно лекарство по рецепту, но сегодня, например, праздничный день, и врача нет на месте, он может попросить фармацевта выдать лекарство, и тот будет иметь право это сделать, проверив в электронной системе, что пациент действительно принимает такое лекарство в течение длительного времени.

Если эти пилотные проекты направлены на облегчение жизни пациента, то отмена схемы лояльности для пенсионеров в аптеках - радость для многих. Если раньше пенсионеры могли покупать лекарства со скидкой, то после реформы лекарственного обеспечения такие скидки были отменены. Почему так произошло?

Ючковича отвечает лаконично: "В данном случае каждая аптечная компания сама оценила, что и как ей делать. Назовем это бизнесом, которым он и является, потому что каждый фармацевт должен получать зарплату".

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