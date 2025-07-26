«Безумный бред!» Жительницу Латвии шокировала цена устройства, очень нужного в быту; что это?

Когда "зарядку" для смартфона понадобилось приобрести Иеве, цена шокировала ее настолько, что она даже опубликовала пост в соцсети "Х". Ее твит вызвал целую бурю в обсуждении. Кто-то ей дает советы, где можно приобрести этот аксессуар подешевле, но немало и тех, кто попросту считает ее, мягко говоря, не слишком умной.

"Почему никто не жалуется на то, сколько стоят зарядные устройства и другие аксессуары к смартфонам? 45 евро за метровый проводок и штекер - это безумный бред", - пишет Иева.

А вот как реагируют на ее пост читатели:

- Если умишка нет, то надо платить.

- Эти зарядные устройства в наши дни уже не такие простые, как в старину. И вообще, с каким попало зарядным устройством и проводом современные мобильные устройства даже невозможно зарядить на полную мощность.

- А разве за 45 евро - это не один из штекеров быстрой зарядки, а не обычный?

- У меня большая семья. Сам плачу за 6 номеров. У жены еще 2. И мне даже в голову не приходило, что провод может стоить больше 7 евро.

- Кто знает, как теперь служат новые провода. Для своего тогда нового "Самсунга" 5 лет назад купила TypeC вместе со штекером за 29 евро. Казалось - космос, но этот штекер мне служит пятый год, а дочери провода noname для своих айфонов покупают каждый месяц новые, в целом выходит в 10 раз дороже.

- Когда-то зарядки для компьютеров "Эппл" были по космическим ценам. Теперь чуть дешевле, но и альтернатив сейчас достаточно много. Я такие вещи покупаю на "Амазоне". Совсем недавно за 20 евро беспроводное зарядное устройство купил, которое подходит и для "Эппла", и для "Самсунга".

- Я только что купил за 25 евро.

- Меня восхищают посты такого рода - существует свободный рынок, где каждый может производить и предлагать свой товар по конкурентоспособной цене. Пожалуйста, у вас есть уникальная возможность изготавливать и торговать такими проводками со штекером за 39,99 евро, и все покупатели должны будут идти к вам.

- Если не умеешь в интернет-магазины, так и есть.

- Начинай производить свои, тогда увидим, какую цену поставишь.

- Какой-то монструозный проводок вам попался :) Стандартный кабель для телефона не дороже 10 евро. На рынке у цыган покупали?

- Спасибо Европарламенту, который это предложил и добился, что это дерьмо больше не идет в комплекте с телефоном. И теперь за это можно нормально взять сверх! Спасибо, Иябс, спасибо, все остальные!

- В "Максиме" за 5 евро купить noname религия не позволяет?

- Смотрю, латышам до сих пор не надоело трындеть о пустяках! Слишком дорого! Ну так иди в другое место! Там тоже слишком дорого - ищи в интернете! Ну, если даже там слишком дорого, то позволю себе процитировать - жизнь такая дорогая, такая дорогая... Ну, тогда не живи!