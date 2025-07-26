Турция анонсировала встречу Зеленского и Путина на своей территории

«В принципе была достигнута договоренность о саммите лидеров в Турции. Важную роль в этом процессе играют переговорные делегации», — подчеркнул Фидан. По его словам, обе стороны демонстрируют стремление к компромиссу, и при сохранении текущей динамики возможно достижение промежуточного соглашения.

Министр также отметил, что конфликт оказывает серьезное влияние не только на регион, но и на весь мир. «Это гуманитарная катастрофа. Разрушены города. Мы имеем дело с войной, которая может перерасти в более широкий конфликт», — заявил он.

В ходе последнего раунда переговоров в Стамбуле стороны договорились лишь о продолжении обмена пленными. Киев настаивает на встрече президентов до конца августа, тогда как Москва считает возможным проведение саммита только после согласования условий мирного соглашения.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 июля выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, инициатива направлена на поиск путей завершения конфликта в Украине. Эрдоган отметил, что в ближайшее время намерен выяснить готовность сторон к такому диалогу.