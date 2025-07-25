Сегодня 45 лет назад: годовщина смерти Высоцкого (ВИДЕО)

Не имеющий официальных званий и наград, актёр, поэт, композитор, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий, все эти годы на просторах бывшего СССР остаётся популярнее едва не всех знаменитостей вместе взятых.
Памяти Поэта...
Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.
Не имеющий официальных званий и наград, актёр, поэт, композитор, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий, все эти годы на просторах бывшего СССР остаётся популярнее едва не всех знаменитостей вместе взятых.
Памяти Поэта...
Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!
Скульптура бронзовых чаек на скамейке всегда привлекала туристов. но её никогда её не "одевали" как это часто бывает со статуями в других странах. Кто-то решил это исправить. И у всех трех чаек появились... одинаковые солнечные очки!
Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.
Сегодня с 16:00 на Домской площади пройдёт фестиваль под открытым небом «Scandifest» с участием групп «Tautumeitas», «Olas», Patrisha, Ozols и других музыкантов, сообщили организаторы мероприятия.
На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.
На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.
Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.
Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.
Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.
Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.
На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.
На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.