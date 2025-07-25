10 000 шагов — миф! Учёные назвали новый ориентир для снижения риска преждевременной смерти

«Полученные результаты развенчивают миф о том, что 10 000 шагов в день должны быть целью для оптимального здоровья», — отметил доктор Дэниел Бейли, специалист по малоподвижному образу жизни и здоровью из Лондонского университета Брунеля, который не участвовал в исследовании.

В исследовании выявлено, что даже скромное увеличение активности до 4 тысяч шагов в день уже связано с улучшением показателей здоровья по сравнению с очень малой активностью (около 2 тысяч шагов). При достижении 7 тысяч шагов преимущества становятся максимально выраженными и для сердечно-сосудистых заболеваний, и для других показателей здоровья.

«Реальные последствия заключаются в том, что люди могут получить пользу для здоровья от небольшого увеличения физической активности, например, делая дополнительно 1000 шагов в день», — подчеркнул Бейли.

Профессор Стивен Харридж из Королевского колледжа Лондона, также не участвовавший в исследовании, отметил, что подсчёт шагов не отражает интенсивность физической активности, которая тоже важна для здоровья. Тем не менее, он приветствовал выводы работы: «Это исследование дополняет копилку знаний о том, что физическая активность жизненно важна для здоровья, и всё, что мотивирует людей двигаться больше, полезно для физического и психического здоровья».

Эксперты рекомендуют взрослым стремиться к минимуму 150 минут умеренной активности в неделю, например, бодрой ходьбе, или 75 минут энергичных упражнений.

Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, ходьба помогает снизить риск рака, диабета 2 типа, депрессии, деменции и падений. Однако авторы предупреждают о некоторых ограничениях — данные по раку и когнитивным нарушениям ещё нуждаются в уточнении, а также не во всех исследованиях учтены возраст и другие факторы.

В целом, исследование вселяет надежду для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни: 7 тысяч шагов в день — более реалистичная и уже эффективная цель для укрепления здоровья и повышения качества жизни.