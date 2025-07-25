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Уже не только в странах Балтии: почему РФ не платит пенсии своим гражданам в зарубежье?

© Delfi 25 июля, 2025 12:49

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Российские пенсионеры в Эстонии и Латвии перестали получать пенсии. Почему так вышло? Все просто — у России нет денег, — объясняет финансовый консультант Алексей Иванов, пишет rus.delfi.lv.

Российские пенсионеры в Эстонии перестали получать пенсии – РФ им задолжала 1,4 млн евро. В Латвии долг достиг 7 млн евро. И это только деньги, которые переводились по межгосударственным договорам через службы соцобеспечения.

Еще большие суммы не выплатило посольство РФ тем пенсионерам, которые получали деньги напрямую.

МИД Латвии сообщил порталу, что, по их сведениям, схожие ситуации у российских пенсионеров как минимум еще в двух странах Европы - в Литве и Венгрии. 

По информации портала, своим пенсионерам в Германии, Франции, Испании Российский Пенсионный и социальный фонд и российские консульства на запросы отвечают, что получать пенсии можно только на рублевые счета в российских банках, поскольку платежи через иностранные банки не проходят.

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