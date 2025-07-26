Хегсет принял министров обороны стран Балтии

На встрече министры обороны стран Балтии изъявили готовность выделить на оборону 5% от ВВП, и Хегсет заявил, что это служит напоминанием всем странам НАТО об их обязанности, как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Хегсет поблагодарил коллег за дружбу, поддержку и уважение к военнослужащим армии США, а также за пример, который страны Балтии показывают другим членам альянса.

"США по-прежнему полностью верны НАТО, и вместе мы в Европе достигнем мира через силу, выдвигая условия для достигаемого на переговорах длительного мира в Украине, обеспечивая стабильное сдерживание и увеличивая боеспособность и слаженность союзников", - подчеркнул Хегсет.

США имеют много обязательств по всему миру, в том числе должны заботиться о собственной безопасности и не допускать войны в регионе Индийского и Тихого океанов, заявил шеф Пентагона, добавив, что поэтому вклад европейцев в собственную конвенциональную обороноспособность важнее, чем когда-либо.

Старания стран Балтии модернизировать свои армии и вкладывать в повышение их боеспособности удержат агрессора и приумножат готовность к отражению агрессии, заметил Хегсет.

Он также поблагодарил коллег из стран Балтии за организацию многонациональных маневров, помогающих укреплять коллективную боеготовность.

"Я также рад, что размещение наших HIMARS (высокоточных артиллерийских систем) помогло в обучении ваших армий до того, как они получат технику HIMARS", - отметил Хегсет.

Певкур в свою очередь заявил, что нынешняя встреча свидетельствует о сильном и надежном сотрудничестве между странами Балтии и США.

Спрудс согласился с эстонским коллегой, добавив, что в сегодняшние трудные времена важно, чтобы армии союзников становились более эффективными и сокрушительными.

Шакалене подчеркнула, что каждый военнослужащий США в Литве - это "наш военнослужащий": "Нас очень заботит наша дружба, и мы считаем их [военнослужащих США] членами нашей семьи".