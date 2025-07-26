Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Июля Завтра: Ance, Anna, Annija
Доступность

Хегсет принял министров обороны стран Балтии

© LETA 26 июля, 2025 09:23

Важно 0 комментариев

Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу в Пентагоне встретился с коллегами из стран Балтии - Ханно Певкуром (Эстония), Андрисом Спрудсом (Латвия) и Довиле Шакалене (Литва).

На встрече министры обороны стран Балтии изъявили готовность выделить на оборону 5% от ВВП, и Хегсет заявил, что это служит напоминанием всем странам НАТО об их обязанности, как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Хегсет поблагодарил коллег за дружбу, поддержку и уважение к военнослужащим армии США, а также за пример, который страны Балтии показывают другим членам альянса.

"США по-прежнему полностью верны НАТО, и вместе мы в Европе достигнем мира через силу, выдвигая условия для достигаемого на переговорах длительного мира в Украине, обеспечивая стабильное сдерживание и увеличивая боеспособность и слаженность союзников", - подчеркнул Хегсет.

США имеют много обязательств по всему миру, в том числе должны заботиться о собственной безопасности и не допускать войны в регионе Индийского и Тихого океанов, заявил шеф Пентагона, добавив, что поэтому вклад европейцев в собственную конвенциональную обороноспособность важнее, чем когда-либо.

Старания стран Балтии модернизировать свои армии и вкладывать в повышение их боеспособности удержат агрессора и приумножат готовность к отражению агрессии, заметил Хегсет.

Он также поблагодарил коллег из стран Балтии за организацию многонациональных маневров, помогающих укреплять коллективную боеготовность.

"Я также рад, что размещение наших HIMARS (высокоточных артиллерийских систем) помогло в обучении ваших армий до того, как они получат технику HIMARS", - отметил Хегсет.

Певкур в свою очередь заявил, что нынешняя встреча свидетельствует о сильном и надежном сотрудничестве между странами Балтии и США.

Спрудс согласился с эстонским коллегой, добавив, что в сегодняшние трудные времена важно, чтобы армии союзников становились более эффективными и сокрушительными.

Шакалене подчеркнула, что каждый военнослужащий США в Литве - это "наш военнослужащий": "Нас очень заботит наша дружба, и мы считаем их [военнослужащих США] членами нашей семьи".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:40 26.07.2025
Скандал на песке — Латвии грозят стройки в дюнах
Bitnews.lv 50 минут назад
Солнце: буря. Скоро грянет буря…
Sfera.lv 1 час назад
Бельгия: коты без работы не останутся!
Sfera.lv 19 часов назад
Вице-мэр Олайне подал в отставку на фоне скандала с образованием
Bitnews.lv 21 час назад
Погода: льёт, бывает, хоть залейся…
Sfera.lv 21 час назад
ЕС: и будет нам молдавский виноград
Sfera.lv 21 час назад
Tele2 заблокировал более 100 000 мошеннических звонков – как не стать жертвой аферистов?
Bitnews.lv 23 часа назад
Литва: зоопарк закрыли…
Sfera.lv 1 день назад

Внимание, жёлтое предупреждение! Местами ожидаются сильный дождь и гроза

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в субботу, 26 июля, распространил очередное предупреждение о грозе и сильном дожде.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в субботу, 26 июля, распространил очередное предупреждение о грозе и сильном дожде.

Читать
Загрузка

«Фейсбук» запретит размещение политической рекламы в странах ЕС

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

С октября по всему Евросоюзу политическая реклама будет запрещена не только в "Фейсбуке", но и в "Инстаграм", сообщает LSM.LV.

С октября по всему Евросоюзу политическая реклама будет запрещена не только в "Фейсбуке", но и в "Инстаграм", сообщает LSM.LV.

Читать

«Безумный бред!» Жительницу Латвии шокировала цена устройства, очень нужного в быту; что это?

Важно 11:11

Важно 0 комментариев

В наши дни смартфон, как известно, есть почти у каждого. Но сам по себе аппарат, если его не заряжать время от времени, работать перестанет. Так что зарядное устройство - вещь необходимая. Не то чтобы его приходилось приобретать очень уж часто, но в хозяйстве без него никуда. 

В наши дни смартфон, как известно, есть почти у каждого. Но сам по себе аппарат, если его не заряжать время от времени, работать перестанет. Так что зарядное устройство - вещь необходимая. Не то чтобы его приходилось приобретать очень уж часто, но в хозяйстве без него никуда. 

Читать

Турция анонсировала встречу Зеленского и Путина на своей территории

Важно 10:27

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Украина и Россия в целом согласились на проведение встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на турецкой территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV, отметив, что соответствующая договоренность обсуждалась в рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 23 июля.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Украина и Россия в целом согласились на проведение встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на турецкой территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV, отметив, что соответствующая договоренность обсуждалась в рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 23 июля.

Читать

«Жду, когда в Латвии разрешат эвтаназию»: в соцсети обсуждается больной вопрос

Важно 10:15

Важно 0 комментариев

В соцсети Threads возникла дискуссия по вопросу, который можно назвать одним из самых болезненных и противоречивых. Речь о нем заходит нечасто, но был случай, когда дешло даже до сборов подписей под петицией на сайте ManaBalss о разрешении в Латвии эвтаназии.

В соцсети Threads возникла дискуссия по вопросу, который можно назвать одним из самых болезненных и противоречивых. Речь о нем заходит нечасто, но был случай, когда дешло даже до сборов подписей под петицией на сайте ManaBalss о разрешении в Латвии эвтаназии.

Читать

Латвийцы протрезвеют с 1 августа: в Латвии ограничат продажу спиртного

Важно 09:56

Важно 0 комментариев

С 1 августа 2025 года в Латвии вступят в силу новые ограничения, направленные на снижение потребления алкоголя в обществе. Теперь продажа алкогольных напитков в розничных магазинах будет запрещена с 20:00 до 10:00 в будние дни и субботу, а по воскресеньям — с 18:00 до 10:00 следующего дня.

С 1 августа 2025 года в Латвии вступят в силу новые ограничения, направленные на снижение потребления алкоголя в обществе. Теперь продажа алкогольных напитков в розничных магазинах будет запрещена с 20:00 до 10:00 в будние дни и субботу, а по воскресеньям — с 18:00 до 10:00 следующего дня.

Читать

10 000 шагов — миф! Учёные назвали новый ориентир для снижения риска преждевременной смерти

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Новое масштабное исследование объединило данные более 160 000 человек и подтвердило, что ежедневная ходьба около 7 тысяч шагов существенно снижает риск серьёзных заболеваний и преждевременной смерти. При этом традиционная цель в 10 000 шагов, как показали учёные, не является обязательной для достижения оптимального здоровья. Результаты исследования описываются в авторитетном медицинском журнале The Lancet. 

Новое масштабное исследование объединило данные более 160 000 человек и подтвердило, что ежедневная ходьба около 7 тысяч шагов существенно снижает риск серьёзных заболеваний и преждевременной смерти. При этом традиционная цель в 10 000 шагов, как показали учёные, не является обязательной для достижения оптимального здоровья. Результаты исследования описываются в авторитетном медицинском журнале The Lancet. 

Читать