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Может выпустить для них азбуку? Латыши жалуются на просьбы русских помочь с банкоматами (1)

Редакция PRESS 24 июля, 2025 14:47

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LETA

Латышка в социальной сети Thread рассказала, что уже неоднократно сталкивалась с тем, что у неё просят помощи русскоязычные люди, не понимающие, какую нужно нажать кнопку в банкомате.

С недавних пор все банкоматы Латвии перестали использовать русский язык. И для многих, особенно пожилых людей, это стало большой проблемой. Некоторые даже рискуют просить помощи у посторонних, лишь бы узнать "что сказал им банкомат".

"Мои размышления о событиях, которые за последние нескольких недель происходили уже два раза. Сегодня я даже был в солнцезащитных очках. Когда я находилась рядом с банкоматом, ко мне обратились за помощью, чтобы я помогла разобраться с кнопками - молодая и женщина и женщина среднего возраста. Сегодня я даже растерялся, потому что женщина хотела положить на счет большую сумму. Я старалась не смотреть и даже отошла, но меня не отпускали, пока вся операция не закончилась. Неужели этот язык действительно нужно было убрать из банкоматов? Ведь теперь существует определенная угроза безопасности и повышенный риск преступлений", - рассуждает автор публикации.

В комментариях люди, в основном титульной нации, писали, что таких "просителей помощи" им не жалко, раз они за 35 лет так и не выучили на госязыке несколько фраз.

Но кто-то предложил выходит из данной ситуации, а именно - рекомендовал банкам выпустить пособие, в котором обеспечить перевод каждой фразы из банкомата. Так люди и язык выучат и мошенникам не попадутся.

«Может быть, банки могут выдавать этим людям буклеты с переводом всех слов, которые им понадобятся в банкомате, как маленькие букварики», - предложил он.

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Комментарии (1) 28 реакций
Комментарии (1) 28 реакций
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