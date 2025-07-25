Голодные и обезвоженные. Таких животных демонстрировали в Клайпедском зоопарке

Директор отдела защиты диких животных Мантэ Раманаускене сообщает о проблемах со здоровьем животных в зоопарке, ненадлежащих условиях содержания и угрозе безопасности посетителей. Во время проверок было зафиксировано, что животные голодны и обезвожены, а в загонах грязно и сыро.

Руководитель частного зоопарка Эдвардс Легецкис утверждает, что экологи некомпетентны и что требований, запрещающих работу зоопарка, нет. Он заявил, что пока нет судебного решения, зоопарк закрывать не намерен, а жалобы считает постоянными и необоснованными.

По словам представителей властей, среди нарушений: низкий электрический забор, позволяющий посетителям контактировать с птицами, наличие острых деталей и легкая доступность некоторых вольеров. Отсутствуют необходимые сертификаты и документы на приобретённых животных.

Кроме того, выявлено нарушение правил кормления: животным дают вино, белый хлеб, макароны, печенье, варенье, соль, сахар, колбасы и сладости, а посетителям разрешают подкармливать животных, что запрещено.