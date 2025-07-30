Латвию не сдадут: 100 конгрессменов присоединились к рабочей группе по укреплению отношений США со странами Балтии

Она подчеркивает, что в группе сотрудничества представлены обе политические партии США, и это свидетельствует о тесном взаимодействии США и стран Балтии и в этом формате.

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, «House Baltic Caucus» или Группа по сотрудничеству Палаты представителей США со странами Балтии — это группа сотрудничества Палаты представителей США по укреплению отношений США со странами Балтии.

Оно было создано в 1997 году с целью поддержания хороших отношений с Латвией, Эстонией и Литвой, укрепления безопасности и экономического сотрудничества, а также продвижения демократических ценностей.

Регулярно участвуя и предлагая разработку законодательства, Группа поддержки государств Балтии освещает интересы безопасности стран Балтии.

Членство в Группе поддержки стран Балтии является добровольным. На данный момент к группе присоединились 100 конгрессменов из 435 членов Палаты представителей США.

Сопредседателями Группы поддержки стран Балтии являются республиканец Дон Бэкон и демократ Салуд Карбахал.

Подобная группа сотрудничества создана и в Сенате США, где представлены 21 из 100 сенаторов. Посольство Латвии в США поддерживает тесные контакты с обеими группами сотрудничества, организует регулярные мероприятия и встречи, а также лоббирует максимально широкую поддержку США Латвии и других стран Балтии.

