Генерал Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, нынешний посол Украины в Великобритании, назвал роковую ошибку, из-за которой НАТО не готова к следующей войне. Залужный подчеркивает, что страны НАТО не пересматривают свою военную доктрину, а лишь модернизируют свои армии, оснащая их современным оружием. Однако новое оружие требует новой тактики, новых форм и методов применения, новых структур и т. д. Поэтому необходимо думать о новой системе обучения и новом финансировании.

Залужный также подчеркнул, что существует значительный разрыв между заявлениями политических лидеров и реальными практическими действиями в сфере обороны.

Можно ли освоить новые методы, сидя в штабе, или все-таки нужно отправиться в реальную боевую обстановку? Слайдиньш считает, что нужно делать выводы, глядя на то, что происходит. Однако в войне в Украине события развиваются так быстро, что мы не можем сказать: да, мы будем поступать так же.

Россияне используют дроны, мы теперь будем запускать дроны-перехватчики. Теперь россияне в «шахедах» уже сделали все, чтобы избежать перехватчиков-дронов. Это снова новость, и нужно думать, как на это повлиять. Поэтому, по словам Слайдиньша, в настоящее время писать какие-либо доктрины было бы неразумно, потому что есть люди, которым поручено следить за ситуацией и думать.